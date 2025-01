A casa de apostas PixBet, patrocinadora master do Flamengo, conseguiu a liberação para atuar em todo o território nacional. A decisão foi publicada pelo Diário Oficial da União na manhã desta terça-feira (7). Assim, poderá ter a sua marca na camisa rubro-negra na temporada 2025.

continua após a publicidade

➡️ Mercado da bola: Sevilla deixa concorrência, e Flamengo avança por contratação de atacante

Tantos nos primeiros jogos do Campeonato Carioca, que serão fora do Rio de Janeiro, quanto no amistoso contra o São Paulo, nos Estados Unidos, a empresa já estará exposta no uniforme do time carioca.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

É importante ressaltar que a autorização para a empresa, representada pelo escritório Nelson Wilians Advogados, é provisória. Afinal, ainda prevê algumas pendências que precisam sem corrigidas pelos próximos 30 dias (com possível prorrogação pelo mesmo tempo). As empresas que já possuem essa autorização fizeram o pagamento da outorga de R$ 30 milhões.

continua após a publicidade

PixBet na camisa do Flamengo (Foto: PhotoSport/AGIF)

Parceira do Flamengo desde 2022, a PixBet se tornou patrocinadora master do clube no início de 2024 (com contrato válido até dezembro deste ano). Além da camisa de futebol masculino, a empresa também está no uniforme da equipe feminina de futebol profissional, além do time de basquete.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real