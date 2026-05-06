Atriz ganhadora de Oscar declara amor ao Arsenal, finalista da Champions

Arsenal bateu o Atlético de Madrid nesta terça-feira (5), pelo placar de 1 a 0, no Estádio Emirates, em uma partida de volta válida pelas semifinais da Champions League. Atriz Anne Hathaway publicou em suas redes sociais um vídeo declarando sua torcida ao time londrino.

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Anne protagonizou "O Segredo de Brokeback Mountain, O Diabo Veste Prada, O Casamento de Rachel e Os Miseráveis". A atriz conquistou um Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante. Além do Oscar, soma prêmios como Globo de Ouro, BAFTA e Emmy, consolidando-se como um dos principais nomes do cinema norte-americano contemporâneo.

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Confira o vídeo de declaração da atriz

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Relação de Anne com Arsenal

A relação de Anne Hathaway com o futebol sempre foi muito forte, nos últimos anos, a atriz se assumiu torcedora declarada do Arsenal, e revelou que a paixão pelo clube nasceu ao acompanhar, com o pai, o lendário time dos "Invincibles", que contava com Thierry Henry.

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Recentemente, Hathaway voltou a demonstrar publicamente seu apoio aos Gunners e afirmou acreditar que o time ainda pode conquistar títulos importantes, reforçando uma conexão que hoje já é reconhecida até pelos torcedores do clube inglês.

Como foi o jogo de Arsenal x Atlético de Madrid

Texto de João Brandão

Em um primeiro tempo de muito estudo entre Arsenal e Atlético de Madrid, os Gunners buscaram mais ações ofensivas. No início do jogo, Gabriel Magalhães aproveitou uma bola na entrada da área e arriscou um chute rasteiro, mas a bola passou com muito perigo ao lado do gol. E aos 44 minutos, Trossard recebeu um cruzamento de Gyokeres, cortou a marcação e finalizou para grande defesa de Oblak, mas Saka aproveitou o rebote para estufar as redes e colocar a equipe inglesa em vantagem na semifinal.

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No segundo tempo, o Atlético de Madrid assustou o Arsenal e quase empatou a partida nos minutos iniciais. Após um longo lançamento, Saliba fez um recuo errado de cabeça, Simeone aproveitou a bobeira, driblou Raya, mas a finalização saiu mascada por conta da dividida com Gabriel Magalhães. Os ingleses responderam com Madueke acionando Odegaard, e o norueguês batendo da entrada da área, mas por cima do gol de Oblak. Em outra chegada, Gyokeres recebeu um cruzamento de Hincapie, mas o sueco desperdiçou grande chance livre de marcação e chutou por cima da meta.