Ex-atacante da seleção diz que Neymar está no ‘mesmo nível’ de jogadores convocados

Às vésperas da convocação da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, nos próximos dias 04 e 09 de setembro, o técnico Carlo Ancelotti ainda não definiu a lista dos 23 selecionados. Os nomes serão anunciados na próxima segunda-feira (25).

continua após a publicidade

➡️Luxemburgo afirma que astro do Real Madrid não teria vaga no Palmeiras de 96

Dentre vários jogadores, o craque Neymar vive a expectativa de ser convocado pela primeira vez por Ancelotti. Recuperando sua melhor forma física, o camisa 10 do Santos atuou por 90 minutos na últimas sete partidas da equipe.

Durante o programa “Resenha da Rodada”, da ESPN, o ex-atacante Luís Fabiano saiu em defesa da convocação de Neymar. Segundo o ‘Fabuloso’, o craque está no mesmo nível dos atletas que vem sendo chamados.

continua após a publicidade

- Esse Neymar de hoje, está no mesmo nível dos jogadores que estão sendo convocados. Eu prefiro o Neymar de hoje jogando no meu time, que uma hora ou outra, com a genialidade dele, ele vai fazer alguma coisa e vai ser diferente - disse Luis Fabiano.

Neymar não veste a camisa da Seleção Brasileira desde outubro de 2023. A melhora no condicionamento físico chama a atenção de Carlo Ancelotti, que analisa as possibilidades de contar com o camisa 10 para as partidas contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

continua após a publicidade

Ancelotti descarta Vini Jr da pré-lista de convocados

Carlo Ancelotti descartou Vini Jr da pré-lista de convocados da Seleção Brasileira para os jogos contra Chile e Bolívia, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. O atleta não poderia enfrentar La Roja por conta de uma suspensão.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Além disso, Ancelotti tem como estratégia preservar Vini Jr no confronto que será disputado na altitude boliviana, uma vez que a Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com isso, o treinador tem a opção de testar outras peças no elenco.

Fora da lista da Seleção, Vini Jr pode voltar a vestir a Amarelinha em amistosos que serão realizados em outubro e novembro. No entanto, a CBF ainda não definiu os adversários que enfrentarão o time de Ancelotti no fim do ano.