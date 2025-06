Diego Ribas destaca trabalho de Filipe Luís no Flamengo

O desempenho do Flamengo neste Mundial de Clubes tem chamado a atenção de diversos portais esportivos, mundo afora. Um deles foi o portal ‘AS’, da Espanha, que convidou o ex-jogador rubro-negro Diego Ribas para avaliar o atual momento da equipe. O trabalho do técnico Filipe Luís foi bastante destacado pelo ex-companheiro.

- Sempre acreditei que o mais importante para o time é o treinador. Ele é o líder, aquele que inspira confiança nos jogadores, que dá direção, que organiza... O Filipe está fazendo um trabalho espetacular. Desde que ele assumiu, o time mudou, e mudou para melhor. Ele é fundamental para tudo isso - disse o ex-jogador do Flamengo.

Filipe Luís e Diego nutrem uma grande amizade fora de campo, desde a época em que atuavam juntos. O antigo camisa 10 rubro-negro enfatizou o potencial do técnico do Flamengo e abordou a possibilidade do treinador trabalhar no Atlético de Madrid, seu ex-clube.

- Ele realmente tem um potencial incrível. Pode treinar qualquer time que quiser com o tempo. Ele ganhará mais experiência e pode chegar a hora de trabalhar no Atlético de Madrid. Ele ama o time, ama a Espanha e seria uma boa opção para o Atlético, embora sempre com grande respeito por Simeone. Tanto o Filipe quanto eu somos fãs e admiradores absolutos de Simeone - disse Diego.

O Flamengo garantiu a classificação antecipada para as oitavas de final do Mundial de Clubes, ao vencer o Chelsea, de virada, na última rodada. O time encerra sua participação na fase de grupos contra o Los Angeles FC, nesta terça-feira (24), às 22h, no Camping World Stadium, em Orlando.

Filipe Luís e Diego Ribas se encontram no Rio de Janeiro e celebram amizade (Foto: Reprodução)

Início da trajetória de Filipe Luís como treinador

Filipe Luís assumiu o Flamengo em outubro do ano passado e iniciou sua trajetória como treinador. Desde então, conquistou três títulos pela equipe: Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. O treinador soma apenas três derrotas em 48 jogos à frente do Rubro-Negro.

Em alta, o técnico vem chamando a atenção de diversas equipes como o desempenho rubro-negro neste Mundial de Clubes.