Ex-árbitro detona Daronco: ‘Não vejo esse árbitro todo que falam’

O ex-árbitro Índio questionou a mobilidade e a atuação de Anderson Daronco durante participação no podcast "Mundo GV". Em comentário feito ao vivo, ele afirmou não enxergar no gaúcho o desempenho que costuma ser atribuído a ele e levantou dúvidas sobre a dinâmica em campo do árbitro da FIFA.

- Na minha opinião, com todo o respeito que eu tenho a ele, como homem, nunca foi árbitro. Não tenho nada contra ele, já estive com ele. Mas eu não vejo esse árbitro todo que falam que ele é. Eu não consigo… - disse Índio.

Durante a entrevista, o ex-árbitro mencionou o comportamento de Daronco nas revisões do VAR como exemplo para sustentar sua crítica.

- Quando saiu o VAR, você lembra como ele brigava com a imagem? Lembra? Ele dava a falta. Tudo bem. Ou um pênalti. Vamos botar um pênalti. Ele ia, olhava, olhava… aí olhava pro campo, olhava de novo pra tela. Aí voltava. Não foi. Errou. Como ele mudava, saía da caixinha.

Índio também abordou a questão física, apontando uma suposta falta de mobilidade como fator que comprometeria a qualidade das decisões do árbitro.

- Primeiro: dizem que árbitro tem que ter mobilidade pra se deslocar. Qual é a mobilidade que ele tem? Não tenho nada contra ele, mas é minha observação, tá?

- Parece que falta dinâmica na arbitragem dele, de correr, de acompanhar. Você foi atleta, profissional. Continua sendo atleta, mas não profissional. Mas isso é uma coisa que interfere. Mobilidade dentro de campo. Dinâmica nos teus movimentos — completou.