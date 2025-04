Torcedores do Botafogo vazam número de Textor e pedem: ‘Fora Paiva’

Dono da SAF do Botafogo, John Textor teve número de telefone vazado na noite de quarta-feira (23), após a derrota da equipe para o Estudiantes, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. Torcedores divulgaram o contato nas redes sociais e enviaram mensagens ao empresário.

Textor chegou a responder um dos alvinegros, que pediu a saída do técnico Renato Paiva. O norte-americano disse que o torcedor desperdiçou a oportunidade de ter uma conversa amigável e o bloqueou. Depois, por conta das muitas mensagens que chegavam a seu celular, o empresário acabou trocando de número.

John Textor responde torcedor do Botafogo que pede a saída do técnico Renato Paica (Foto: Reprodução)

— Fora Paiva — disse um torcedor.

— Você usa sua única chance de falar comigo com essa mensagem? Que pena, poderíamos ter tido uma conversa agradável… Mas agora você será bloqueado - respondeu Textor.

Situação recorrente

Esta não é a primeira vez que o número de John Textor vaza nas redes sociais. No início de 2023, alguns torcedores do Botafogo também enviaram mensagens ao empresário com reclamações. Na época, a maioria demonstrou insatisfação com a venda de Jeffinho ao Lyon, clube que também pertence a Eagle Football, rede multi-clubes do norte-americano.

