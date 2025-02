Jordana Von Holleben, ex de Allan, jogador do Flamengo, publicou uma sequência de vídeos e fotos em seu Instagram pessoal relatando problemas com o volante. A mulher acusa o Rubro-Negro de dívidas em relação a pensão e expôs prints do jogador em momentos de lazer. Ela alega que Allan ignora os filhos.

- Como estou sendo mãe e pai há uns 3 meses, decidi que vou desabafar. Inclusive, mães que entraram com pedido de pensão provisória para os filhos, quanto tempo vocês receberam? Porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e estamos indo para março. É normal? Eu falei, implorei, pedi para passar um fim de semana com meus filhos, porque eles choram pelo pai. Ele mora a cinco minutos da casa dos filhos, já teve várias folgas do Flamengo, e ainda não pegou os filhos. O pai alega não poder passar um fim de semana com os filhos, mas ontem teve folga e estava num beach club ostentando - disse Jordana, que completou:

- O mesmo alega que está apertado e não tem condições de pagar certas contas como fonoaudióloga e natação dos filhos. Não vou ficar mais calada, estou sendo mãe e pai. Aliás, vamos para a terceira adaptação da escola das crianças e não recebi nem um "como as crianças estão?". A escola tive que mudar porque a outra ele não quis mais pagar, disse que estava cara. A mãe aceitou e abaixou a cabeça, mas não vou mais aceitar.

Ex-esposa de Allan tenta divórcio

A ex-esposa de Allan, do Flamengo, se pronunciou também sobre as polêmicas envolvendo seu divórcio há um mês. Separados há pouco menos de três meses, o jogador e a influenciadora Jordana Holleben protagonizam brigas judiciais e uma separação conturbada.

Segundo o "Extra", um dos motivos para o divórcio foi que Allan demitiu todos os funcionários da residência da esposa para forçá-la a se mudar para Porto Alegre. Nas redes sociais, Jordana comentou o caso.

- Se o problema fosse apenas sobre funcionários, eu estaria tranquila. Sei muito bem cozinhar, passar, lavar e limpar, porque fiz isso por muitos anos, especialmente quando não tínhamos condições de ter funcionários. Há 10 anos, quando conheci ele, ainda adolescentes, vivíamos outra realidade. Ele ganhava um pouco mais que um salário mínimo e ainda nem era profissional.