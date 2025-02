PVC se empolga com atuação de Neymar pelo Santos: ‘Jogadas brilhantes’

PVC se empolgou com a atuação e o primeiro gol de Neymar na segunda passagem pelo Santos. O clube venceu o Água Santa por 3 a 1 neste domingo (16). Além disso, foi a partida em que o atacante permaneceu mais tempo em campo desde o retorno ao Alvinegro. Ele atuou durante 85 minutos e foi substituído na reta final da partida por Miguelito.

- Para não falar só do ataque, Neymar fez seu primeiro desarme desde que retornou ao Santos. Participou defensivamente, fez seu primeiro gol, deu passe para Guilherme marcar seu nono gol, artilheiro do Campeonato Estadual - escreveu o jornalista

No título de sua coluna, Paulo Vinícius Coelho destacou a atuação do camisa 10 e utilizando o termo "Jogadas brilhantes".

- Não dá para dizer que Neymar está já em sua melhor forma física e técnica. Todo mundo sabe que não. Mas jogou bem. Esta é uma grande notícia.

Pedro Caixinha, técnico do Santos também falou do desempenho do craque na primeira vitória do time desde o seu retorno.

- Vamos ser cautelosos, mas Neymar tem se recuperado muito bem. Vamos ter menos tempo para o próximo jogo. Veremos como ele chega ao CT - ressaltou o técnico, que completou:

- Tivemos uma infelicidade no lance do gol deles. Encontrou gol do outro mundo. Equipe enfrentou o jogo. Recomposição temos que melhorar. Mas time soube se comportar. Neymar se esforçou, Soteldo também, para não perdermos a superioridade. Soteldo é um jogador muito diferente.

Minutagem de Neymar em campo pelo Santos:

06.02 - Santos x Botafogo-SP - 45 minutos

09.02 - Novorizontino 0 x 0 Santos - 75 minutos

13.02 - Corinthians 2 x 1 Santos - 68 minutos

16.02 - Santos 3 x 1 Água Santa - 85 minutos

