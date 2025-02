O árbitro espanhol José Luis Munuera Montero sofreu diversos ataques e ameaças em suas redes sociais depois da polêmica expulsão do meia Jude Bellingham, do Real Madrid, na partida entre o time merengue e o Osasuna que terminou empatada em 1 a 1, no último sábado (15).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Na última segunda-feira (17), a RFEF (Real Federação Espanhola de Futebol) emitiu com comunicado declarando repúdio ao abuso sofrido pelo árbitro. A federação destacou que esses tipos de ataque causam danos não apenas ás vítimas diretas, mas também como aos seus familiares e entes próximos.

continua após a publicidade

- Os árbitros e árbitras profissionais querem mostrar nossa mais absoluta repulsa aos ataques e ameaças que nosso companheiro José Luis Munuera Montero está recebendo através das redes sociais. Elas afetam tanto a ele, em âmbito pessoal, como também seu entorno familiar - escreveu a RFEF em nota.

A federação continuou declarando que a ocorrência deste tipo de caso tem aumentado na Espanha, seja no mundo profissional, quanto nas divisões de base.

continua após a publicidade

- Esses ataques se somam ao ódio e à violência verbal que temos que lidar a cada final de semana, ao mesmo tempo em que tentamos desempenhar nossa atividade profissional [...]. Nas categorias de base, esse abuso chega a se converter, de forma ainda mais lamentável, em violência física em muitos casos - completou.

Porque o árbitro expulsou o jogador do Real Madrid?

➡️Bellingham é expulso, e Real Madrid vê liderança ameaçada com empate

Na ocasião, Munuera expulsou Jude Bellingham aos 39 minutos do primeiro tempo após o inglês ter dito "fuck off" em reclamação á uma decisão do árbitro. Segundo o treinador Carlo Ancelotti, o juíz teria entendido "fuck you", que seria uma ofensa direta á ele. Contudo, o meia do Real Madrid teria usado a expressão para se referir a ele mesmo, como um tipo de crítica.

Em entrevista após o jogo, Bellingham se defendeu, afirmando que não xingou o juíz, e que houve um desentendimento.

- Eu sou um jogador inglês. Quando eu estou em campo, é normal que eu use expressões que são naturais para mim no meu idioma [...]. Não houve qualquer insulto. Você pode ver no vídeo, está claro. Foi uma expressão que eu usei para mim mesmo, não foi direcionado ao arbitro. Mas, obviamente, houve um desentendimento. Ele acreditou que eu tinha falado isso para ele - disse o camisa 5 do Real Madrid.