Europeus se rendem a atacante da Seleção Brasileira: 'Não tinha certeza'

O atacante João Pedro voltou a marcar pelo Chelsea e garantiu o empate contra o Newcastle, neste sábado (20), pela 17ª rodada da Premier League. Depois dos donos da casa abrirem 2 a 0, a equipe londrina iniciou a reação com o lateral Reece James, e o brasileiro fechou a contagem. A atuação do jogador da Seleção Brasileira impressionou os torcedores europeus, que se manifestaram nas redes sociais.

Quando o cronômetro marcava 20 minutos da segunda etapa, o goleiro Robert Sánchez acertou um bonito lançamento para João Pedro, que deslocou a marcação com um toque de cabeça, invadiu a área e bateu com tranquilidade para empatar a partida. Com o feito, o atacante chegou ao quinto gol nesta edição de Premier League.

Após o lance, os torcedores europeus se renderam ao atacante da Seleção Brasileira. Na visão de um dos torcedores, João Pedro foi uma grande contratação do Chelsea. Confira abaixo.

Tradução: João Pedro jogou bem hoje. Esta foi uma das suas melhores partidas depois da final do Mundial de Clubes contra o PSG. Além do gol, ele fez uma boa partida em todos os aspectos.

Tradução: Para ser sincero, eu não tinha certeza se o João Pedro aproveitaria aquela chance. Um típico jogador do JP tentaria algo bobo em vez de chutar a gol.

Tradução: Cole Palmer destravou João Pedro mais uma vez. Ele está de volta.

Tradução: Primeiro jogador do Chelsea a atingir 10 gols nesta temporada. João Pedro, que contratação!

Com o resultado, o Newcastle permaneceu no meio da classificação, na 11ª colocação, agora com 23 pontos. Já o Chelsea seguiu no G-4, em quarto, e somou um ponto importante fora de casa, embora tenha desperdiçado a chance de se aproximar ainda mais do líder.

Texto por: Thiago Mendes

O clima de clássico se fez presente desde os primeiros minutos. Com a parte superior da tabela embolada, a vitória era considerada fundamental para os dois lados, e isso se refletiu na postura agressiva adotada desde o apito inicial. Empurrado pela torcida, o Newcastle começou melhor e impôs intensidade alta, pressionando a saída de bola do Chelsea.

A estratégia surtiu efeito logo aos quatro minutos. Após erro de Fofana na defesa, Murphy cruzou pela direita para Gordon, que finalizou e obrigou Sánchez a fazer boa defesa. No rebote, Woltemade apareceu livre dentro da área e abriu o placar para os Magpies. O gol deu ainda mais confiança à equipe da casa, que manteve a marcação alta e dificultou a construção ofensiva dos visitantes.

O Chelsea até tentou responder explorando os lados do campo, mas encontrou dificuldades diante da intensidade do adversário. O Newcastle seguia forte nos duelos e controlava as ações. A pressão voltou a resultar em gol ainda no primeiro tempo. Em jogada de bola parada, Gordon levantou na área e encontrou Woltemade, que subiu bem para marcar o segundo, ampliando a vantagem e levando a torcida ao delírio.



Reece James e Cole Palmer preparando para bater a falta em Chelsea x Newcastle (Foto: Andy Buchanan/AFP)

Após um primeiro tempo de domínio do Newcastle, o Chelsea voltou para a etapa final com outra postura. A equipe passou a ocupar mais o campo ofensivo, adiantou suas linhas e encontrou espaços. A mudança de atitude foi recompensada logo no início do segundo tempo, quando os Blues conseguiram uma falta próxima à meia-lua.

Na cobrança, Reece James optou pelo chute direto. A finalização saiu forte, com curva, surpreendeu Ramsdale, bateu na trave e morreu no fundo das redes, diminuindo o placar e recolocando o Chelsea no jogo. O gol mudou o cenário da partida, que passou a ser mais equilibrada, com chances para os dois lados.

O Newcastle tentou retomar a pressão, mas já encontrava um Chelsea mais organizado defensivamente e perigoso nos contra-ataques. Em uma dessas transições rápidas, o empate saiu. Após ataque dos Magpies, Sánchez ficou com a bola e percebeu João Pedro no campo ofensivo. O goleiro lançou longo, o brasileiro dominou e conseguiu se desvencilhar do marcador, arrancou em velocidade e, no mano a mano com Ramsdale, finalizou com precisão para deixar tudo igual.

Com o placar empatado, o duelo ganhou contornos ainda mais dramáticos. As duas equipes passaram a buscar o gol da vitória, acumulando chances. O Newcastle chegou muito perto em finalizações de Elanga e Harvey Barnes, enquanto o Chelsea se defendia com organização e tentava explorar os espaços deixados pelo adversário. Apesar das tentativas, o empate persistiu até o apito final.