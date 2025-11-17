André Rizek reprova fala de Filipe Luís, do Flamengo: 'Não quer dizer'

O jornalista André Rizek rebateu uma declaração do técnico Filipe Luís, do Flamengo, depois da vitória em cima do Sport no sábado (15). O Rubro-Negro começou perdendo, mas ficou com dois a mais e venceu por 5 a 1.

Após a partida, Filipe Luís saiu em defesa de Bruno Henrique, do Flamengo, depois da decisão do STJD de multá-lo em R$100 mil.

— O Bruno não se falará que ele foi absolvido das acusações do mesmo jeito que foi falado que ele foi acusado. Que sirva de aprendizado, porque muitas vezes crucificamos uma pessoa antes que ela seja julgada e condenada em última instância. Duvido que ele vá ficar oito minutos no Fantástico falando que foi absolvido no julgamento — destacou Filipe Luís, técnico do Flamengo.

No programa "Seleção Sportv", André Rizek discordou da fala de Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre o atacante.

- O Filipe Luís e o Bruno Henrique, se vocês pegam as frases dele, é quase um tratamento de mártir. Como se o Bruno Henrique tivesse sido um mártir do noticiário. Ele não é. E aqui está falando um dos poucos (que defendeu a punição apenas por multa) - declarou André Rizek.

- A gente entrevistou o advogado do Flamengo, Michel Assef Júnior, e foi com ele que eu entendi o quão foi inteligente a defesa do Flamengo, e com a qual eu concordei. Mas isso não quer dizer que o Bruno Henrique não tenha feito nada de errado. São coisas diferentes - completou o jornalista.

Filipe Luís é o técnico do Flamengo (Foto: Edvaldo Lima/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Xodó de Filipe Luís: Bruno Henrique, do Flamengo, se pronuncia após liberação do STJD

Liberado a atuar pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após julgamento por suposto favorecimento em apostas, Bruno Henrique marcou um dos gols da vitória do Flamengo por 5 a 1 sobre o Sport, neste sábado (15), na Arena Pernambuco. O atacante se pronunciou e afirmou querer esquecer do caso. O atacante se destacou no último mês no Flamengo de Filipe Luís.

— O que eu quero fazer agora é só jogar futebol e esquecer o que ficou para trás. Me preparar cada dia mais para conquistar esse título (Libertadores) que todos nós queremos. Não tenho palavras para a torcida, é gratidão eterna, todo o carinho desde 23 de janeiro de 2019, quando cheguei aqui, o carinho era presente, fica aqui minha gratidão sempre por todos nós rubro-negros. Que a gente possa continuar trilhando essa linda história — disse o jogador, após o jogo, em entrevista coletiva.