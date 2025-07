Atitude de Neymar em jogo do Santos viraliza na Europa: ‘Patético’

Depois da derrota do Santos para o Internacional, nesta quarta-feira (23), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, Neymar brigou com um torcedor do Santos. A atitude do craque do Peixe cruzou o Atlântico e chegou a viralizar entre os europeus.

O Colorado venceu o Santos por 2 a 1, com gols dos colombianos Carbonero e Rafael Borré, para o time gaúcho – Barreal descontou –, e afundou o Peixe no Z4.

Torcedor que brigou com Neymar explica motivo da confusão: 'Não vou desistir'

Assim que acabou o jogo, Neymar e um torcedor forma vistos discutindo de forma efusiva. As câmeras da transmissão flagraram o momento e a cena viralizou nas redes sociais. Por ser um nome muito midiático, a situação foi parar na Europa também. Veja abaixo.

Neymar, do Santos, durante partida no estadio Vila Belmiro pelo campeonato Brasileiro A 2025. (Foto: Jota Erre/AGIF)

Veja a repercussão da briga de Neymar com torcedor do Santos na Europa

"Neymar é patético"

"Não estou nada surpreso. Houve pessoas que realmente acharam que ele era capaz de retornar ao nível mais alto?"

"Ele realmente precisa parar de jogar futebol"

"Criticaram o fim da carreira de CR7, mas a de Neymar está a anos-luz de distância"

Como foi o jogo

Precisando vencer para sair da zona de rebaixamento, o Santos deu o tom de como queria levar a partida logo no começo do jogo. Após uma primeira chance, ainda no primeiro minuto, com o garoto Rollheiser, o Peixe forçava os erros do Internacional com a marcação sob pressão. Como o Colorado também queria se distanciar do Z4, não deixou assim por muito tempo, engatando três chances seguidas.

Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Logo na primeira, aos 8, Alan Patrick achou Carbonero entrando pela esquerda. Com frieza, o colombiano possou por Escobar, tirou Brazão e meteu a bola na rede. Gol o Inter! 0 a 1. Aos 13, o 7, de novo, recebeu na frente da área, mas bateu por cima. Aos 16, o 10 cobrou falta na cabeça de Vitão, que colocou para fora. À frente no placar, o Inter resolveu deixar a bola com o Santos, que parava na boa marcação armada por Roger Machado.

Até que, a partir dos 30, o Santos começou a empilhar chances. Aos 33, Rochet abafou chute de Escobar. Sete minutos depois, defendeu cabeceada de Neymar. Aos 43, o 1 viu a bola beijar sua trave esquerda em chute de Deivid Washington. E aos 45, o 10 alvinegro bateu de fora. Aos 46, o Inter respondeu. Em contra-ataque, Carbonero acionou Wesley, que tentou de canhota, para grande defesa de Brazão.

Na volta para o segundo tempo, logo aos 30 segundo, o Inter avançou com perigo. Wesley cruzou e Borré bateu para nova defesa de Brazão. Aos 6, em contra-ataque, Alan Patrick fez o que não costuma fazer. Errou. Bateu por cima. Quatro minutos depois, o Peixe respondeu. Três vezes em dois minutos. Aos 10, Deivid Washington acertou a trave. Aos 11, o 36 girou sobre a marcação e chutou prensado. Aos 12, Neymar recebeu na área e chutou por cima.

Até que, aos 26, Alan Patrick tentou cruzar e a bola bateu na mão de Escobar. Pênalti, só confirmado após intervenção do VAR. O 10 deixou a cobrança para Rafael Borré. Depois de quase dois meses sem balançar as redes, o 19, enfim, voltou a comemorar. Gol do Inter! 0 a 2. Aos 34, quando começou a chover na Vila, o Santos tentou responder. Em bola levantada na área, Neymar cabeceou para baixo, mas Rochet ficou com ela.

A partida se encaminhava para o final quando em ataque do Santos, após um bate-rebate, a bola sobrou para Barreal chutar alto, para o fundo das redes de Rochet. Gol o Santos! 1 a 2. Aos 48, chute de Neymar bateu na trave e quicou em cima da linha. O VAR confirmou que não foi gol.