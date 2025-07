O zagueiro Léo Ortiz, do Flamengo, se manifestou sobre a polêmica envolvendo o meia uruguaio De La Cruz e o médico José Luiz Runco, demitido pela diretoria do Flamengo após dar declarações polêmicas. Runco afirmou que a lesão do jogador seria “irreparável”, o que gerou repercussão negativa.

Após a vitória por 2 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, Léo Ortiz saiu em defesa do companheiro e destacou a união do elenco. O defensor afirmou que o grupo está fechado em apoio a De La Cruz e busca se blindar das notícias externas para manter o foco dentro de campo.

— Acho que, lógico, essas coisas a gente vê, a gente escuta o que vem acontecendo, principalmente na mídia. Mas a gente se blinda muito para todos os jogos. O grupo é muito, muito fechado e muito focado no que a gente tem que fazer dentro de campo. Consegue separar bem o que vem acontecendo. Lógico que a gente não fica feliz pelas palavras que foram usadas, ainda mais falando de um companheiro nosso e um cara que batalha tanto para estar dentro de campo e nos ajudando. Mas, como eu disse, a gente usa isso também como motivação… brigar pelo nosso companheiro, sabemos o quanto o Nico vai ficar feliz por essa vitória hoje e o quanto a gente vai apoiar ele durante a semana para que ele possa se recuperar e estar de volta junto com a gente — disse Léo Ortiz.

Jogadores do Flamengo saíram em defesa de De La Cruz (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Antes de Léo Ortiz, Arrascaeta saiu em defesa do companheiro em publicação nas redes sociais: "Se trata de cuidar dos nossos. Simples assim", escreveu o jogador.

Nesta quarta-feira (23), o Flamengo emitiu nota oficial sobre o tema. No comunicado, foram citados Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Runco, contratado no início da gestão de BAP, não aparece no texto.

Leia a nota oficial do Flamengo sobre o caso:

- A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista).

Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.

O Flamengo seguirá trabalhando com seriedade, buscando seus objetivos esportivos, cuidando tecnicamente da saúde de seus atletas, investindo em uma equipe de alto nível e reforçando seu elenco com jogadores do padrão de Seleção.

