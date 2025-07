Um dia após desembarcar no Rio de Janeiro, Saúl Ñíguez foi anunciado pelo Flamengo. No novo clube, a quarta-feira (23) para o meio-campista foi intensa no Ninho do Urubu. Após realizar as partes mais burocráticas, o camisa oito rubro-negro conheceu novos companheiros e foi ao campo. O Lance! detalha para você como foi!

Realização de exames e assinatura do contrato

Assim que chegou no centro de treinamento, Saúl realizou exames médicos. Posteriormente, o espanhol se encontrou com José Boto, diretor de futebol do Flamengo. No segundo andar da instalação principal do Ninho, o jogador assinou o contrato de três anos e meio com o Rubro-Negro.

Saúl ao lado de José Boto (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saúl escolheu o número oito para vestir, o mesmo que usou durante a sua grande passagem pelo Atlético de Madrid, da Espanha. A numeração estava vaga desde a saída de Gerson, vendido ao Zenit, da Rússia, após o Mundial de Clubes.

Saúl com a camisa oito do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Primeiro contato de Saúl com novos companheiros de Flamengo

Após assinar o novo vínculo, Saúl encontrou Danilo e De La Cruz no Ninho do Urubu. A dupla, que está no departamento médico, não viajou com a delegação do Flamengo para Bragança Paulista, local em que acontecerá a partida contra o RB Bragantino, na noite desta quarta, pelo Brasileirão.

Saúl ao lado de De La Cruz e José Boto (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Trabalho na academia e no campo

Em seguida do encontro, Saúl, acompanhado de profissionais do clube, realizou trabalho na academia. Posteriormente, foi até o campo principal do Ninho para cumprir atividades específicas.

Saúl durante treino no Ninho (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Primeiro contato com a torcida será no domingo

Saúl terá o primeiro contato com a torcida rubro-negra no domingo, quando o Flamengo recebe o Atlético Mineiro no Maracanã. No entanto, ainda não se sabe se ele ficará à disposição do técnico Filipe Luís. De qualquer maneira, ele estará presente no estádio carioca.

Veja outras imagens de Saúl no Ninho nesta quarta (23/07)

Saúl ao lado de Danilo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saúl na academia do CT (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Saúl no Ninho do Urubu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

