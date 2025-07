PVC é sincero sobre contratação do Flamengo: ‘Uma notícia boa e uma ruim’

Ativo no mercado, o Flamengo anunciou a contratação do meia Saúl Ñiguez, que chega após destaque pelo Atlético de Madrid na década passada. O jornalista Paulo Vinícius Coelho, do UOL, comentou a chegada do espanhol de 30 anos ao Rubro-Negro e citou "uma notícia boa e uma notícia ruim".

- Saúl no Flamengo. Quer a notícia boa ou a ruim? A boa é que Saúl é bom jogador, bom reforço. A notícia ruim é que ele faz parte de uma febre que não é boa para o futebol brasileiro. Para o Flamengo, é bom, mas não tão bom quanto era há 10 anos - começou PVC.

- A Série A tem 131 jogadores estrangeiros, oito europeus. E ocupa essa oitava vaga porque Payet, do Vasco, foi embora. Tá morrendo de saudade do Payet? Não está, né? Saúl não é o mesmo jogador de 10 anos atrás, mas vai ser útil. Bom jogador para o Flamengo. Ruim é essa febre. O Brasil contrata quem a Europa não quer, e eles levam quem a gente gostaria de ter aqui - completou.

Quem é Saúl Ñíguez, novo reforço do Flamengo?

Nascido em 21 de novembro de 1994, na cidade de Elche, na Espanha, Saúl Ñíguez vem de uma família ligada ao futebol — seu pai, José Antonio Ñíguez, o "Boria", teve longa carreira como jogador, especialmente no Elche CF. Na infância, Saúl chegou a jogar nas categorias de base do Real Madrid, mas aos 13 anos se transferiu para o Atlético de Madrid, onde construiu sua formação.

Após se desenvolver nas categorias de base em Majadahonda, Saúl estreou como profissional em março de 2012, em uma partida da Europa League contra o Besiktas, competição que o Atlético de Madrid conquistaria nos meses seguintes. Na temporada seguinte, ele ganhou mais espaço em jogos menores e, em 2013/14, foi emprestado ao Rayo Vallecano.

Pelo Rayo, disputou 37 partidas e marcou dois gols, contribuindo para uma campanha tranquila do clube na primeira divisão espanhola, terminando em 12º lugar. De volta ao Atlético na temporada 2014/15, conquistou a confiança do técnico argentino Diego Simeone e passou a ser peça-chave do elenco.

Sem espaço no Atlético de Madrid, Saúl Ñíguez foi emprestado ao Chelsea na temporada 2021/22, mas teve dificuldades de adaptação ao futebol inglês. Disputou apenas 23 partidas pelos Blues e foi alvo de críticas pelo desempenho abaixo do esperado. De volta ao Atlético, passou a figurar como reserva e, na última temporada, foi novamente cedido — desta vez ao Sevilla. No clube andaluz, sofreu com lesões, mas ainda participou de 26 jogos, marcando um gol e fornecendo seis assistências, contribuindo para a permanência da equipe na elite espanhola.

Pela seleção da Espanha, Saúl teve seu auge após o vice-campeonato europeu sub-21. Estreou na equipe principal em 2016, sob o comando de Julen Lopetegui, e chegou a ser convocado para a Copa do Mundo de 2018, embora não tenha entrado em campo. No total, acumulou 19 partidas, três gols e duas assistências com a camisa da Fúria, mas está fora das convocações desde 2019.