menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Mohamed Salah em jogo do Liverpool repercute: ‘Não é possível’

Ingleses se emocionaram com o gesto do egípcio

Salah em ação observado por defensores no jogo entre Liverpool e Bournemouth, pela Premier League
imagem cameraSalah em ação observado por defensores no jogo entre Liverpool e Bournemouth, pela Premier League (Foto: Paul Ellis/AFP)
Avatar
Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porRodrigo Fajardo Mendes,
Dia 15/08/2025
18:43
  • Matéria
  • Mais Notícias

Em dia de homenagens a Diogo Jota, o Liverpool venceu o Bournemouth por 4 a 2 na estreia da Premier League, nesta sexta-feira (15), em Anfield. Uma atitude de Mohamed Salah após o jogo do Liverpool viralizou muito nas redes sociais.

continua após a publicidade

Os Reds abriram o placar com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.

➡️Atitude de sonho do Flamengo com Messi viraliza: ‘Uma vergonha

Após a partida, os torcedores do Liverpool cantaram músicas em homenagem a Diogo Jota, e Salah caiu nas lágrimas. Quando fez o gol, Salah celebrou com uma comemoração em homenagem ao português. O egípcio não conseguiu se conter e a atitude viralizou nas redes sociais.

continua após a publicidade
Salah no jogo do Liverpool (Photo by Paul ELLIS / AFP) /

Veja a repercussão do choro de Salah no jogo do Liverpool

"Mo Salah em frente à Kop enquanto cantavam para Diogo Jota após o apito final"

"Mo Salah ficou emocionado ao aplaudir os torcedores do Liverpool que cantavam no final do jogo"

Homenagens para Diogo Jota

A primeira partida do Liverpool na temporada 2025/26 foi marcada por uma série de homenagens ao atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que sofreram um acidente fatal em julho. Durante a entrada das equipes em campo, a torcida dos Reds preparou um belíssimo mosaico com as iniciais de seus nomes e números utilizados pela dupla, enquanto jogadores. 

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

As homenagens não pararam por aí. Antes da bola rolar, a torcida do Bournemouth também estendeu uma bandeira em homenagem a Diogo Jota. Além disso, seus ex-companheiros de equipe comemoram os gols do Liverpool fazendo o número 20 com as mãos, em alusão a camisa utilizada pelo atacante português.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias