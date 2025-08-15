Atitude de Mohamed Salah em jogo do Liverpool repercute: ‘Não é possível’

Em dia de homenagens a Diogo Jota, o Liverpool venceu o Bournemouth por 4 a 2 na estreia da Premier League, nesta sexta-feira (15), em Anfield. Uma atitude de Mohamed Salah após o jogo do Liverpool viralizou muito nas redes sociais.

Os Reds abriram o placar com Ekitike, enquanto Gakpo aumentou o marcador no início da segunda etapa. No entanto, os visitantes buscaram a igualdade com Semenyo, que balançou as redes duas vezes. Mas nos minutos finais, Chiesa e Salah sacramentaram a vitória dos mandantes.

Após a partida, os torcedores do Liverpool cantaram músicas em homenagem a Diogo Jota, e Salah caiu nas lágrimas. Quando fez o gol, Salah celebrou com uma comemoração em homenagem ao português. O egípcio não conseguiu se conter e a atitude viralizou nas redes sociais.

Salah no jogo do Liverpool (Photo by Paul ELLIS / AFP) /

Veja a repercussão do choro de Salah no jogo do Liverpool

"Mo Salah em frente à Kop enquanto cantavam para Diogo Jota após o apito final"

"Mo Salah ficou emocionado ao aplaudir os torcedores do Liverpool que cantavam no final do jogo"

Homenagens para Diogo Jota

A primeira partida do Liverpool na temporada 2025/26 foi marcada por uma série de homenagens ao atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, que sofreram um acidente fatal em julho. Durante a entrada das equipes em campo, a torcida dos Reds preparou um belíssimo mosaico com as iniciais de seus nomes e números utilizados pela dupla, enquanto jogadores.

As homenagens não pararam por aí. Antes da bola rolar, a torcida do Bournemouth também estendeu uma bandeira em homenagem a Diogo Jota. Além disso, seus ex-companheiros de equipe comemoram os gols do Liverpool fazendo o número 20 com as mãos, em alusão a camisa utilizada pelo atacante português.