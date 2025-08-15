Atitude de sonho do Flamengo com Messi viraliza: ‘Uma vergonha’

Um sonho do Flamengo, conhecido por ter grande amizade com Lionel Messi, virou assunto nas redes sociais depois de ter uma atitude polêmica. Rodrigo de Paul, que chegou recentemente no Inter Miami, foi muito falado nesta sexta-feira (15).

Ex-alvo do Flamengo, o argentino Rodrigo de Paul viralizou depois de uma atitude dele no treino do Inter Miami. O antigo sonho de José Boto, diretor do Flamengo, teve todo cuidado ao entrar em uma dividida com Messi, no treino, e depois deu uma entrada forte em outro companheiro.

A atitude do argentino viralizou muito no Brasil e internacionalmente, já que envolveu nada mais nada menos do que Lionel Messi. Veja abaixo.

Veja atitude de sonho do Flamengo com Messi e repercussão na web

Chegada ao Inter Miami

No início da noite desta sexta-feira (25), o Inter Miami anunciou a contratação do meia Rodrigo de Paul que era cobiçado, pelo Flamengo. O jogador de 31 anos troca o Atlético de Madrid pela equipe norte-americana após atuar no clube espanhol por quatro temporadas.

O argentino é mais dos jogadores que trocam o futebol europeu para atuar ao lado de Lionel Messi na Major League Soccer. Com 31 anos e muito vigor físico, o meia ainda tinha mercado na Europa e era peça chave na equipe comanda por Diego Simeone. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Inter Miami vai desembolsar 15 milhões de euros, ou R$ 97 milhões na cotação atual, para contratar Rodrigo de Paul

O anúncio foi feito pelo clube nas redes sociais em etapas. Primeiro, o perfil oficial do Inter Miami publicou um vídeo com as letras RDP, iniciais de Rodrigo de Paul, com a frase "O motor está ligado". Horas depois, o perfil do clube publicou o anúncio oficial da contratação do meia. Messi ou Flamengo? O argentino optou pela amizade.