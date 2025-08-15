Casimiro revela proposta da GE TV por destaque da CazéTV: ‘Dinheiro não compra’

A Globo tem um novo projeto que vem agitando as redes sociais nos últimos dias: a GE TV. Nesta sexta-feira (15), Casimiro Miguel revelou que a Globo fez uma proposta por um membro da CazéTV. Segundo ele, a proposta foi recusada.

continua após a publicidade

Novo projeto da Globo, a GE TV tem tirado grandes nomes de outras emissoras: Bruno Formiga e Jorge Iggor da TNT, Mariana Spinelli da ESPN, são alguns dos integrantes já confirmados e que enlouqueceram a web.

➡️Atitude de sonho do Flamengo com Messi viraliza: ‘Uma vergonha’

Em live, Casimiro revelou que a Globo fez proposta pelo narrador da CazéTV, Luís Filipe Freitas, mas que o narrador não aceitou.

- Sem grana eles não estão. Pagando a multa de geral. Tentaram pagar a multa de Luís Filipe Freitas, mas tem coisa que o dinheiro não compra. A vida é dura - comentou Casimiro

continua após a publicidade

Casimiro Miguel revelou que a GE TV fez proposta por um membro da CazéTV (Foto: Reprodução)

O que é a GE TV, novo canal da Globo que levou Jorge Iggor e Mariana Spinelli?

A quarta-feira (13) começou agitada nos bastidores do jornalismo esportivo brasileiro. Veterano da narração na TNT Sports, Jorge Iggor deixou o canal para se juntar à GE TV. O mesmo movimento foi feito pela apresentadora Mariana Spinelli, um dos principais nomes da ESPN nos últimos anos. Mas afinal, o que é a GE TV?

A GE TV é um projeto da Globo no meio digital para competir diretamente com a CazéTV no YouTube. De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, do portal "F5", a empreitada utilizará o canal já existente do Globo Esporte na plataforma e será lançado ainda em 2025. A data de estreia ainda não foi divulgada.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O novo canal adotará formato semelhante ao utilizado pelo streamer Casimiro Miguel oferecendo programas de debate, transmissões ao vivo e conteúdo com linguagem mais informal para atrair o público jovem. A iniciativa busca conquistar uma fatia do mercado digital esportivo que tem crescido significativamente nos últimos anos.

Além de Jorge Iggor e Mariana Spinelli, o jornalista Fred Bruno, apresentador do Globo Esporte SP, é um dos nomes considerados para liderar o projeto. Ex-Desimpedidos, o apresentador tem experiência com transmissões ao vivo no YouTube e também comanda o programa "Panela SporTV".