Jogando em casa e com grande participação do brasileiro Gabriel Sara, o Galatasaray derrotou o Liverpool por 1 a 0 em duelo válido pelo jogo de ida das oitavas de finais da Champions League. Com o resultado, o time inglês precisará vencer em Anfield por dois ou mais gols, se quiser garantir a classificação direta às quartas de final.

continua após a publicidade

Com bons desempenhos recentes pelo Galatasaray, Gabriel Sara entrou para a lista de pré-convocados de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Muitos internautas pedem pela presença do jogador na lista final. Veja repercussão abaixo:

➡️ Olho neles, Ancelotti! Quem pode surgir na convocação da Seleção

🎰Aposte nos próximos jogos da Champions League!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Galatassaray vence o Liverpool pela Champions League

O gol saiu logo cedo, aos 7 minutos da primeira etapa, Gabriel Sara cobrou o escanteio na cabeça de Victor Osimhen, que escorou para Lemina finalizar para o fundo das redes. Mesmo com a vantagem do placar, o time turco não baixou as linhas e seguiu atacando. O cria de cotia teve forte participação no jogo, armando o time em direção ao gol adversário e finalizando ao gol em algumas oportunidades.

Na pré-lista da Seleção Brasileira, Gabriel Sara se destaca em vitória do Galatassaray sobre o Liverpool na Champions League (Foto: Reprodução/X Galatassaray)

Números e títulos de Gabriel Sara

Gabriel Sara soma ótimos números em sua carreira na Europa desde 2022, quando foi vendido pelo São Paulo ao Norwich City, da segunda divisão da Inglaterra.

continua após a publicidade

Neste mesmo ano, o meia-atacante conquistou sua titularidade incontestável e recebeu a premiação de jogador da temporada 22/23 do clube. Posteriormente, foi negociado com o Galatasaray em 2024. Atualmente, o ex-são paulo é o líder em chances criadas (12), cruzamentos certos (10) e dribles certos (8) do mata-mata Champions League 2025/26. No entanto, Sara nunca esteve na lista de convocação para jogos da seleção brasileira.

O atleta de 26 anos soma 4 títulos em toda sua carreira, sendo duas conquistas pelo Galatasaray (Superliga Turca e Copa da Turquia) e as outras duas pelo Tricolor Paulista (Copinha e Paulistão). Após 37 jogos na atual temporada, Gabriel Sara marcou 6 gols e deu 3 assistências. Nos últimos 5 jogos foram 4 vitórias e uma derrota, sendo o melhor em campo contra a Juventus, duelo que foi válido pela Champions League e acabou sendo derrotado em 3x2 para o time italiano.

Próximos compromissos

O próximo jogo do Galatasaray será contra o İstanbul no sábado (14), pela Liga Turca, às 14h (horário de Brasília). Depois enfrentará Göztepe, Liverpool (pela Champions League), Trabzonspor e Kocaelispor.

📲Siga o canal "Lance! Fora de Campo" no WhatsApp!

A tendência é que Gabriel Sara continue com a sua titularidade intacta e consiga se mostrar cada vez mais para Carlo Ancelotti, que está observado de perto o meia-atacante.