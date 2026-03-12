Na madrugada dessa quinta-feira (12), o jornalista da ESPN André Kfouri apontou uma semelhança entre a demissão de Filipe Luís, que aconteceu no dia 3 deste mês, e a queda de Hernán Crespo, que foi desligado do São Paulo seis dias depois. O jornalista afirmou que o Crespo não teria sido demitido nesse momento se o Flamengo não tivesse mandado Filipe Luís embora.

- Eu tenho pouquíssima dúvida de que o São Paulo demitiria o Crespo se o Flamengo não tivesse demitido o Filipe Luís. Tenho certeza de que não demitiria. Nenhum argumento da diretoria do São Paulo fica em pé até agora, nenhum. A decisão de demitir o Filipe Luís por parte do presidente do Flamengo liberou os dirigentes brasileiros a fazer o que eles quiserem fazer. [...] A demissão redefine os padrões culturais do futebol brasileiro na relação clube-técnico e, se não fosse por isso, o Crespo estaria trabalhando até hoje - argumentou.

Ambos os treinadores vinham de bons resultados com seus respectivos clubes. Crespo engatou uma sequência de sete vitórias em 10 jogos e ocupava a liderança do Brasileirão. Do outro lado, Filipe Luís foi demitido mesmo após vencer o Madureira por 8 a 0 na semifinal do Campeonato Carioca.

Hernan Crespo deixou o São Paulo no dia 9 de março (Foto: JHONY INACIO/Agencia Enquadrar/Gazeta Press)

Motivos da demissão de Filipe Luís

Filipe Luís vinha muito desgastado com a diretoria por sofrer uma eliminação na Pré-Libertadores com o Flamengo, baixo desempenho, resultados negativos no início da temporada (derrota na Supercopa e Recopa), complicações no vestiário, e negociações paralelas com o Chelsea durante sua renovação.

O estopim para a rescisão com ex-treinador do São Paulo foi a "superfolga" de três dias e meio após a eliminação no Campeonato Paulista, além disso, questões com alguns jogadores importantes no elenco, escolhas táticas consideradas ruins, declarações e uma projeção de temporada diferente da diretoria foram pontos que implicaram na demissão.

Filipe Luís foi demitido após vencer o Madureira no Campeonato Carioca (Foto: MAURO PIMENTEL/AFP)

