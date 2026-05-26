A treinadora e ex-tenista britânica Judy Murray estará em São Paulo nos dias 30 e 31 de maio de 2026 para comandar uma imersão voltada a treinadores, profissionais de educação física e pais. O evento, que acontece na academia Play Tennis Nova Ipiranga, dará prioridade à metodologia de treinamento e ao desenvolvimento motor para crianças na faixa etária de 7 a 10 anos.

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Mãe e mentora dos ex-números um do mundo Andy Murray (simples) e Jamie Murray (duplas), Judy trará ao país o seu método de formação de atletas. Esta é a segunda vez que a especialista vem ao Brasil por meio de uma iniciativa da Liga Tênis 10, organização nacional focada em desenvolver a base esportiva. A primeira vinda ao país ocorreu em 2019, quando promoveu um workshop no Rio de Janeiro.

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— Esta é a segunda vez que a Liga Tênis consegue trazer a Judy ao Brasil. Em 2019, realizamos um workshop no Rio de Janeiro que foi um sucesso. Agora, sete anos depois, retornamos com novas experiências e conexões em São Paulo. Estou muito confiante no sucesso novamente. Temos pais e profissionais inscritos de todas as regiões do Brasil — disse Bruna Assemany, CEO da Liga Tênis 10

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Judy Murray em evento no Brasil (Foto: Divulgação)

Programação do evento

Em ambos os dias, de 13h às 18h (de Brasília), o workshop terá atividades práticas e teóricas, as quais permitirão às crianças e aos treinadores participar em quadra do ensino do método campeão de Judy.

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— A teoria e as histórias são importantes para o entendimento, mas a prática é que capacita. Vamos poder alinhar em dois dias conhecimentos incríveis com uma profissional super vitoriosa e mãe de super campeões — complementou Bruna.

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