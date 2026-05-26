Veja gols em Santos x Deportivo Cuenca: Gabigol, Miguelito e Bontempo marcam

O Santos saiu na frente do placar contra o Deportivo Cuenca, nesta terça-feira (26), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O atacante Gabigol foi o responsável por abrir o marcador do confronto. Na segunda etapa, Miguelito e Gabriel Bontempo ampliaram a vantagem do Peixe.

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O gol do camisa nove aconteceu no início do primeiro tempo. O cronômetro marcava 13 minutos, quando o lateral Igor Vinícius avançou e alcançou a linha de fundo pela ponta direita e cruzou na área. Lá estava Gabigol, que antecipou a marcação para balançar as redes. Veja abaixo:

No segundo tempo, o Santos ampliou a vantagem com o meia Miguelito. O gol aconteceu aos três minutos do retorno, quando a equipe do Peixe aproveitou uma falha defensiva adversária para marcar. Veja abaixo:

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Aos 10 minutos, Gabriel Bontempo marcou um golaço para marcar o terceiro gol do Peixe no confronto. O lance foi marcado por um bom passe de Gabigol e um toque por cobertura de categoria do camisa 49. Veja abaixo:

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