Torcedores reclamam de possível pênalti em Santos x Cuenca: 'Claro'
Equipes se enfrentam pela Copa Sul-Americana
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O primeiro tempo da partida entre Santos e Deportivo Cuenca, desta terça-feira (26), na Vila Belmiro, pela 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, foi marcado por polêmica. Aos 12 minutos, a equipe do Peixe reclamou de um possível pênalti não marcado a seu próprio favor.
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A polêmica aconteceu devido a um toque no braço do zagueiro Piedra dentro da área. Em campo, Jhon Ospina não marcou a penalidade. Com o auxílio do VAR, o árbitro colombiano teve a chance de rever o lance. Mesmo assim, ele manteve a decisão.
A decisão incomodou os jogadores e torcedores do Santos. Nas redes sociais, parte da torcida do Peixe deixou clara a revolta contra o árbitro. Veja abaixo:
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