Europeus reagem a atuação de Neymar contra o Flamengo: 'Frustração'

A atuação do craque Neymar, durante a vitória do Flamengo contra o Santos, dividiu opiniões entre jornalistas e torcedores do mundo inteiro. Nas redes sociais, os internautas europeus repercutiram os lances polêmicos e analisaram o desempenho do camisa 10 após o confronto válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Após se recuperar de um edema na coxa direita, Neymar voltou a iniciar uma partida entre os titulares do Santos, neste domingo (10). No entanto, a atuação do atacante contra o Flamengo não agradou a todos os torcedores nas redes sociais.

Segundo um dos internautas, os lances de Neymar contra o Flamengo são de um ex-jogador em atividade. Na visão de outro internauta, estamos presenciando o final da carreira do camisa 10. Confira abaixo.

Tradução: O Santos perdeu por 3 a 2 para o Flamengo e permanece na zona de rebaixamento a seis rodadas do fim.

Neymar começou jogando, mas pouco pôde fazer antes de ser substituído; sua frustração era evidente em campo.

Tradução: NEYMAR PERDEU A CABEÇA!

Ele saiu reclamando porque foi substituído quando o time perdia por 3 a 0 para o Flamengo.

Mas depois disso, o Santos reduziu a diferença para 3-2.

Estamos testemunhando o fim da carreira de Ney

Tradução: As imagens que surgem de Neymar em seu último jogo contra o Flamengo são as de um ex-jogador.

Tradução: Neymar percorreu todo o campo para ajudar o Santos a sair do seu próprio campo contra o Flamengo, que não conseguiu fazê-lo, e seu companheiro de equipe chutou a bola para fora. Este é um retrato de quão isolados os bons jogadores estão no futebol moderno. Não há contexto, não há sensibilidade, não há coragem.

Tradução: Neymar foi criticado pelos torcedores do FC Santos após ser substituído durante a partida em que seu time perdia por 3 a 0 para o Flamengo.

Seu clube, o SANTOS, está atualmente na zona de rebaixamento, com apenas seis jogos restantes nesta temporada

Com o resultado negativo, o Santos segue estacionado na primeira posição dentro da zona de rebaixamento e precisa de uma reação imediata para fugir da degola neste Campeonato Brasileiro. Mesmo com a paralisação para a Data Fifa, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda volta a campo no próximo sábado (15), onde enfrenta o Palmeiras em um clássico atrasado do 1º turno.

Como foi Flamengo x Santos?

Texto por: Maurício Luz

Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.

O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20'. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos.

O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37', quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.

O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.

O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5'/2°T.

A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.

O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Fla.

A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos.

