Dublador revela reação de Neymar com gol do Flamengo no Santos: 'É você'
Rubro-Negro venceu o Peixe por 3 a 2 no Maracanã
O Flamengo venceu o Santos por 3 a 2, neste domingo (9), e igualou a pontuação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Um dublador especializado em leitura labial revelou a reação de Neymar com o terceiro gol do Rubro-Negro.
Depois que o Flamengo abriu 3 a 0 no Santos, Neymar foi substituído. O craque teve atuação discreta no Maracanã. No gol de Bruno Henrique, Neymar deu uma bronca em Zé Ivaldo, de acordo com a leitura labial de Velloso em seu perfil do X.
- Mas tu é opção, c%$@#. Você tem que estar como opção, p!@#$. É você. Ajuda, ajuda. A bola foi atrás de você - gritou Neymar para Zé Ivaldo em Flamengo x Santos.
O Rubro-Negro fez 3 a 0 com gols de Léo Pereira, Jorge Carrascal e Bruno Henrique. A partida parecia tranquila, mas o Peixe diminuiu com Gabriel Bontempo e Lautaro Díaz. Depois de Flamengo x Santos, o Mirassol venceu o Palmeiras e acirrou ainda mais a disputa pelo título.
Veja leitura labial completa de Neymar em Flamengo x Santos
Como foi o jogo
Na caça ao líder Palmeiras, o Flamengo recebeu um Santos pressionado na zona de rebaixamento, mas animado pela volta de Neymar ao time titular. Com o Maracança lotado, os donos da casa buscaram impor o favoritismo logo de cara, e Jorge Carrascal levou perigo logo aos quatro minutos, batendo firme na entrada da área e acertando o lado de fora da rede.
O Peixe, por sua vez, adotou postura defensiva e buscava saídas de velocidade, apostando no talento do camisa 10. Na melhor chance dos visitantes na primeira etapa, Barreal desviou cruzamento e encontrou Neymar, que mergulhou no meio da área e cabeceou a bola à direita do gol aos 20'. Pilhado, o atacante demonstrava a todo tempo sinais de irritação com a arbitragem, o que rendeu cartão amarelo por reclamação logo aos 35 minutos. Polêmica em Flamengo x Santos.
O Rubro-Negro seguiu rondando a área adversária, empurando o Alvinegro Praiano para trás. A pressão deu resultado aos 37', quando Léo Pereira aproveitou sobra de cobrança de escanteio e bateu de canhota para abrir o placar.
O gol do Flamengo fez o Santos buscar mais o ataque antes mesmo do intervalo. Zé Rafael teve boa chance de cabeça, mas mandou para fora; pouco depois, Neymar cobrou falta da lateral da área e obrigou Rossi a defender com um soco.
O bom momento do Peixe, contudo, não teve sequência no início do segundo tempo. De primeira, Arrascaeta lançou Carrascal nas costas da marcação, e o colombiano arrancou e chutou forte para superar Brazão e fazer o segundo gol rubro-negro no jogo logo aos 5'/2°T. Belo gol em Flamengo x Santos.
A vantagem do Flamengo pareceu um banho de água fria no Santos, que parou de demonstrar poder de reação. Assim, os mandantes, embalados pela torcida no Maracanã, encontravam espaços no campo de ataque e criavam oportunidades. Em uma dessas jogadas, Varela acionou Bruno Henrique, que invadiu a área e foi derrubado por Willian Arão. Após revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti, mas Arrascaeta desperdiçou a cobrança e acertou a trave.
O Mais Querido seguiu acumulando finalizações, com Samuel Lino levando perigo em jogada individuai e Bruno Henrique perdendo chance cara a cara com Brazão. Não demorou muito, porém, para o camisa 27 se redimir: Igor Vinícius falhou e deu a bola nos pés do atacante, que driblou o goleiro santista e fez o terceiro do Flamengo contra o Santos.
A partida caminhava para uma vitória tranquila do Flamengo, mas ganhou cortornos dramáticos na reta final. Aproveitando rebote de chute de Robinho Jr. no travessão, Thaciano ajeitou de cabeça para Bontempo empurrar para o fundo das redes aos 43 minutos. No lance seguinte, Rossi defendeu finalização do jovem camisa 7, mas a bola sobrou para Lautaro Díaz fazer o segundo do Peixe. Apesar da reação tardia, o Peixe não conseguiu o empate, e o Rubro-Negro deixou o Maracanã com os três pontos. Emoção até o final de Flamengo x Santos.
