Entenda a foto icônica de Kobe Bryant que Neymar postou no Instagram após derrota para o Flamengo

Neymar agitou as redes sociais nesta segunda-feira (10) de uma forma enigmática. Um dia após a derrota do Santos por 3 a 2 para o Flamengo, em jogo no qual o craque teve atuação discreta e saiu substituído, ele publicou em seu Instagram uma foto icônica de Kobe Bryant durante jogo do Lakers contra o Orlando Magic pela NBA, sem qualquer legenda.

Erick Pulgar e Neymar durante Flamengo x Santos pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

A imagem é uma das mais famosas da lenda da NBA, Kobe Bryant. Mas o que ela significa?

A foto, postada por Neymar, captura um momento que entrou para a história do basquete e define perfeitamente a "Mamba Mentality", filosofia de foco e resiliência criada por Kobe.

O Momento: Kobe vs. Matt Barnes

A cena aconteceu em 7 de março de 2010, durante um jogo tenso entre o Los Angeles Lakers, de Kobe Bryant, e o Orlando Magic, que na época contava com o ala Matt Barnes.

Barnes, conhecido por seu estilo de jogo físico e provocador, estava encarregado de marcar Kobe. Durante toda a partida, os dois trocaram farpas e jogadas ríspidas.

O momento icônico da foto ocorre em uma reposição de bola lateral. Matt Barnes pega a bola e, numa tentativa clara de intimidação, finge arremessá-la com força diretamente no rosto de Kobe Bryant, que estava a centímetros de distância.

A reação de Kobe? Nenhuma.

O astro dos Lakers não piscou, não recuou, não moveu um músculo. Permaneceu com o olhar fixo em Barnes, demonstrando uma frieza e um foco absolutos. A bola passou a milímetros de seu rosto, mas Kobe permaneceu "inabalável".

O Símbolo da "Mamba Mentality"

O lance rodou o mundo e se tornou o exemplo perfeito da mentalidade de Kobe Bryant. Ele resumiu a capacidade do jogador de bloquear todo o "barulho" externo, provocações e pressões, mantendo o foco exclusivamente no jogo.

Los Angeles Lakers vs Chicago Bulls - Michael Jordan e Kobe Bryant em jogo da NBA (Foto: Vincent Laforet / AFP)

Curiosamente, a atitude de Kobe impressionou tanto Matt Barnes que, meses depois, o próprio Kobe Bryant ligou para o "rival" para recrutá-lo para os Lakers. Barnes aceitou, e os dois se tornaram companheiros de equipe na temporada seguinte, com Barnes citando aquele momento como o nascimento de um respeito mútuo.