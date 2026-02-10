Lance de titular do Flamengo contra o Vitória chama atenção: 'Gênio'

O Flamengo abriu 2 a 0 contra o Vitória, nesta terça-feira (10), no Barradão, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O segundo gol do clube carioca surgiu por meio de um lançamento na medida de Léo Ortiz para Everton Cebolinha, que concluiu a jogada. O passe do zagueiro ganhou destaque nas redes sociais.

O lance aconteceu na reta final do primeiro tempo. O cronômetro marcava 48 minutos, quando o camisa 3 acertou um lançamento nas costas da defesa do Vitória, e assim, encontrou Cebolinha, livre entre os zagueiros, para marcar.

O lance não passou despercebido pelos torcedores do Flamengo. Nas redes sociais, parte da torcida Rubro-Negra deu destaque ao zagueiro pelo lance que originou o gol do camisa 11. Veja a repercussão abaixo:

Como foi Vitória x Flamengo?

Texto por: Lucas Bayer

O Flamengo não criou tantas grandes chances no primeiro tempo, mas teve eficiência para ir ao intervalo com dois gols na frente no marcador (com apenas duas finalizações). Aos 14 minutos, Erick Pulgar acertou um chutaço de fora da área, sem chance para o goleiro adversário. Após o gol do time visitante, o Vitória saiu para o jogo, encurralando a equipe carioca. Entretanto, já nos acréscimos, Cebolinha, que recebeu um bonito lançamento de Léo Ortiz, tirou o marcador da jogada e ampliou o placar.

O Vitória voltou para o segundo tempo em outra voltagem. Logo aos seis minutos, Matheuzinho aproveitou sobra em grande jogada de Renato Kayzer e marcou. Dez minutos depois, Alex Sandro derrubou o lateral-direito Nathan Mendes. Imediatamente, Raphael Claus apontou para a marca do pênalti. Kayzer foi para a cobrança, mas parou em Rossi, que defendeu a finalização.

Até a reta final da partida, o Vitória se lançou ao ataque. Entretanto, não conseguiu furar a defesa do Flamengo, que conseguiu segurar o triunfo fora de casa.

O próximo compromisso do Flamengo é pelo Campeonato Carioca. O Rubro-Negro encara o Botafogo no domingo, às 17h30, pelas quartas de final (jogo único). Já o Vitória encara o Bahia de Feira na próxima quarta-feira.

