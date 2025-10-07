Jornalista faz apelo a CBF após polêmicas em São Paulo x Palmeiras: ‘Transparência’

O jornalista Victor Canedo criticou a decisão da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) em não divulgar, até o momento, os áudios do VAR de São Paulo x Palmeiras. O clássico paulista aconteceu no último domingo (5), no Morumbis, pela 27ª rodada do Brasileirão, e foi marcado por polêmicas de arbitragem.

A decisão de não divulgar o conteúdo se baseia em uma cláusula criada pela própria CBF, que garante a divulgação do conteúdo apenas em casos de participação ativa da tecnologia na decisão. Acontece, que no lance de um pênalti não marcado no clássico, Ramon Abatti Abel não marcou presença na cabine do VAR.

Diante do cenário, Victor Canedo questionou a medida e pediu para que a CBF reveja a decisão e divulgue os áudios. O pronunciamento aconteceu através de uma publicação nas redes sociais.

- Todo mundo já viu o pênalti não marcado em São Paulo x Palmeiras, que foi escandaloso. Mas estou aqui, para fazer um apelo a CBF. Por favor divulgue os áudios do VAR. Eu sei que existe um protocolo onde garante que os áudios do VAR só são liberados quando o árbitro vai à cabine. Mas isso foi criado por você mesmo CBF, e olha que legal, pode ser mudado a qualquer momento - iniciou o jornalista, antes de completar.

- Nesse caso, assim como outros, o árbitro, o Ramon Abatti Abel, não foi ao monitor. É justamente este o problema. A gente precisa saber o motivo. Ele bateu no peito, foi o machão, viu tudo e bancou que não foi nada, ou faltou ao VAR ser mais enérgico. Transparência pela metade não conta CBF - concluiu.

Como foi São Paulo x Palmeiras?

A partida começou com pressão palmeirense. Nos minutos iniciais, o Alviverde assustou, e o São Paulo contou com defesa segura de Rafael. Até os 10 minutos, o domínio foi do Palmeiras, com as ações concentradas na área de defesa tricolor.

Aos 14 minutos, Luciano mudou a rota do jogo. Murilo errou um passe para Flaco López e entregou um contra-ataque para o São Paulo. Com uma leitura bem feita por Sabino, Marcos Antônio conduziu a bola e deixou com Luciano. Gustavo Gómez se atrapalhou na linha de impedimento e, sem Weverton no caminho, o camisa 10 virou o rosto e mandou direto para o fundo da rede. Além de abrir o placar, marcou seu gol de número 99 pelo Tricolor.

O Palmeiras não conseguia respirar. Até então, tirando os primeiros dez minutos de jogo, não assustava mais o São Paulo.

Aos 34, o time de Crespo ampliou a vantagem. Após Enzo vencer uma dividida com Vitor Roque e Felipe Anderson, cruzou para Gonzalo Tapia e o jogador mandou para as redes, colocando o Tricolor mais à frente ainda no placar. Festa da torcida!

O jogo retornou entre São Paulo e Palmeiras em um ritmo parecido. Aos seis minutos da etapa final, o clima esquentou Tapia, que estava com a bola, foi derrubado por Allan. A arbitragem considerou normal e mandou seguir. Isso revoltou o elenco tricolor e a torcida presente, que alegaram ser pênalti. O VAR não foi consultado.

A partir da metade da etapa final, o Palmeiras começou a pressionar um pouco mais, enquanto o São Paulor recuava. A resposta veio com Vitor Roque. Aos 24 minutos, o Tigrinho tabelou com Sosa e Maurício e tocou de cabeça para o gol, diminuindo a vantagem tricolor.

O Palmeiras foi atrás do empate. Com uma produção mais abaixo do São Paulo, que ainda se mostrava bastante irritado em campo, Flaco recebeu uma bola de Maurício, abriu espaço e chutou no ângulo do Rafael. Tudo igual no Morumbis para São Paulo x Palmeiras.

O tempo fechou. O Tricolor seguia nervoso em campo. Pouco tempo após o gol, Enzo Díaz e Vitor Roque se estranharam após uma disputa, resultando em uma confusão generalizada que envolveu até mesmo os bancos de reservas dos times. As equipes foram contidas e o jogo seguiu.

No Allianz Parque, um canto de "o Palmeiras é o time da virada" é comum. Distante da torcida, o time de Abel Ferreira fez valer. Aos 43 minutos, quase ao apagar das luzes, Ramón Sosa marcou o terceiro de cabeça.