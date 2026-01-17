Volante do Vasco revela ajuda do pai de Rayan e comemora convocação para a Seleção Sub-16

A primeira convocação para a Seleção Brasileira Sub-16 marcou o início de 2026 de forma especial para Isaque. Destaque e capitão do Sub-15 do Vasco na última temporada, o volante comemorou o período de treinamentos com o Brasil entre os dias 19 e 28 de janeiro, na Granja Comary, e aproveitou o momento para relembrar um capítulo decisivo da sua trajetória: a ajuda de Valkmar, pai do atacante Rayan, para chegar ao clube cruzmaltino.

continua após a publicidade

➡️ Cerro Porteño anuncia contratação de Vegetti, atacante do Vasco

Nas redes sociais, o jovem comemorou a convocação com emoção. "Um sonho realizado. Obrigado, Deus!", escreveu o atleta, que está no Vasco desde os sete anos de idade e, a partir desta temporada, passa a integrar oficialmente a equipe Sub-17 do clube.

Antes de vestir a camisa cruzmaltina, Isaque chegou a ser observado por captadores do Flamengo e treinou por duas semanas no rival. No entanto, por questões financeiras, não conseguiu permanecer no clube carioca e retornou ao Espírito Santo. Foi neste momento que a família recebeu o apoio de Valkmar, conterrâneo e pai de Rayan, para viabilizar a ida ao Vasco.

continua após a publicidade

- Na época não tivemos condições de manter o Isaque no Flamengo por questões financeiras e acabamos voltando para o Espírito Santo. Somos da mesma cidade do Valkmar e ele acabou nos ajudando a ter uma oportunidade no Vasco. Chegamos lá e ele foi aprovado - contou Fabrício, pai do jogador.

➡️ Aposte na vitória do Vasco sobre o Nova Iguaçu

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Isaque em campo pelo Vasco (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Além do destaque nas categorias de base e da recente convocação para a Seleção, Isaque também já teve a oportunidade de treinar com o elenco profissional do Vasco no fim da última temporada, sob o comando de Fernando Diniz. Apesar de ainda não ter sido relacionado para partidas oficiais, o volante segue sendo observado internamente como uma das promessas do clube para os próximos anos.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.