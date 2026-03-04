Palmeiras x Novorizontino: vidente crava placar da final do Paulistão

Palmeiras e Novorizontino entram em campo nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri, pelo primeiro jogo da final do Paulistão. Para a ocasião, o vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, apontou o Palmeiras como favorito para o confronto.

De acordo com a previsão do vidente, o Palmeiras entrará em campo mobilizado e comprometido em construir vantagem no primeiro jogo da final. A equipe de Abel Ferreira joga em casa o primeiro confronto da decisão.

Apesar disso, Luiz Filho fez alerta ao alviverde. O tarólogo destacou que o time do Novorizontino irá gerar dificuldades ao Palmeiras ao longo da partida. Ele chamou atenção para o comprometimento dos jogadores da equipe aurinegra.

Outro ponto destacado pelo vidente foi a possibilidade de erros de arbitragem na partida. Ele também afirmou que poderá haver expulsões ao longo dos 90 minutos.

Por fim, Luiz Filho apontou o Palmeiras como favorito, mas não descartou a possibilidade de um empate no primeiro jogo da final do Paulistão. O confronto decisivo acontece no domingo (8), às 20h30 (de Brasília), em Novo Horizonte.

Palmeiras x Novorizontino

O primeiro jogo da decisão do Paulistão acontece nesta quarta-feira (4), às 20h (de Brasília), na Arena Barueri. De um lado, o Palmeiras alcançou a final após vencer o clássico contra o São Paulo na etapa anterior. Já o Novorizontino surpreendeu ao superar o Corinthians.

