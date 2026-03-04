menu hamburguer
Com retorno acertado, Júnior Santos vira assunto após empate do Botafogo

Atacante retorna em baixa após passagem frustrada no Galo

Dia 04/03/2026
imagem cameraJúnior Santos, deixa o Atlético-MG e retorna ao Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)
Júnior Santos chega ao Rio de Janeiro nesta quarta-feira (3) às 19h30 para realizar exames médicos e assinar com o Botafogo. Ele retorna um ano após ser vendido ao Galo em uma transação de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 48 milhões na época).

Após o empate da equipe carioca com o Barcelona de Guayaquil, pela Libertadores, o nome do atacante voltou a circular nas redes, com diversos torcedores pedindo urgência no seu retorno.

Decepção no Atlético-MG

Diferente do protagonismo que assumiu no Botafogo, a passagem de Júnior Santos pelo Atlético-MG ficou aquém das expectativas. Contratado como a aquisição mais cara da história do clube, o atacante não conseguiu render o esperado dentro de campo e ainda enfrentou uma sequência de problemas físicos ao longo da temporada.

Foram três lesões diferentes que o afastaram por longos períodos, comprometendo sua sequência e desempenho. Com a camisa do Galo, Júnior Santos disputou apenas 28 partidas e marcou dois gols. O rendimento abaixo do esperado gerou insatisfação por parte da torcida, que passou a defender sua saída.

No Botafogo, a história de Júnior Santos foi diferente. O atacante viveu os melhores momentos da carreira com a camisa alvinegra, conquistou títulos importantes e construiu forte identificação com a torcida. 

Júnior Santos, deixa o Atlético-MG e retorna ao Botafogo (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Botafogo acerta retorno de Júnior Santos

O atacante de 31 anos chega ao clube carioca por empréstimo válido por um ano, com opção de compra ao término do contrato. O acordo entre os clubes prevê que o Botafogo assumirá parte do salário do atleta caso ele atinja metas de desempenho previstas em contrato.

Antes do acerto com o Botafogo, o jogador chegou a negociar com Bahia e Corinthians, mas as conversas não avançaram para um desfecho positivo.

