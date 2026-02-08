Gabigol e Rony viram assunto após jogo do Santos no Paulista: 'Simplesmente'

O Santos venceu o Noroeste por 2 a 1, na tarde deste domingo (8), em jogo decisivo do Campeonato Paulista. Durante a partida, Gabigol e Rony tiveram seus nomes muito comentados por torcedores do Peixe nas redes sociais.

O resultado aliviou o lado do Peixe, que tinha apenas uma vitória na competição. Com o triunfo, a equipe chega aos nove pontos e ocupa a nona colocação na tabela. Escobar abriu o placar para o Santos, Carrerete empatou para o Noroeste, e Rony trouxe a vitória para o time da Vila Belmiro.

Nas redes sociais, a atuação de Gabigol foi mal avaliada pela grande maioria dos torcedores do Santos, mas o atacante Rony foi elogiado. Veja os comentários sobre a dupla abaixo:

Santos venceu o Noroeste de Brasileirão (Foto: Fernando Vieira Sa/AgÃªncia F8/Gazeta Press)

Veja comentários sobre a dupla do Peixe

Como foi o jogo do Santos

O primeiro tempo começou intenso em Bauru. Logo aos três minutos, Escobar abriu o placar para o Santos. Após receber pela esquerda de Miguelito, tentou a finalização, a bola desviou em Carrerete, do Noroeste, o goleiro da equipe da casa chegou a se deslocar, mas ela morreu no fundo das redes.

Pouco depois, quase saiu o segundo do Santos com Gabigol. De cabeça, o camisa 9 chegou a balançar as redes, porém a arbitragem assinalou impedimento. Mesmo dominando e exercendo forte pressão, o Peixe acabou sofrendo o empate. Em cobrança de escanteio, Carrerete levou a melhor na disputa e marcou de cabeça.

O Santos tinha bom desempenho ofensivo, mas encontrava dificuldades para transformar o domínio em jogadas mais perigosas. Muitas das ações passavam pelos pés de Rony, e foi justamente dele que saiu o segundo gol do Peixe. Aos 28 minutos, Igor Vinícius recebeu nas costas da zaga pelo lado direito, cruzou na área e Rony apareceu para cabecear e balançar as redes.

Nos minutos finais da primeira etapa, o clima esquentou. Thiago Lopes, camisa 10 do Noroeste, deu uma entrada com um carrinho em Zé Ivaldo. O jogador do Santos caiu com muita dor e a arbitragem deu o cartão vermelho para o atleta de Bauru.