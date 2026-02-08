menu hamburguer
Torcedores do Santos se derretem por Rony: 'Era o melhor'

Atacante balança as redes em duelo contra o Noroeste, pelo Paulistão

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
17:25
Rony antes de Santos x São Paulo
imagem cameraRony marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos (Foto: Jota Erre/AGIF/GazetaPress)
Veio aí o primeiro gol de Rony com a camisa do Santos, e não demorou. Em sua segunda partida atuando pelo Alvinegro Praiano, o atacante balançou as redes e conquistou o coração do torcedor. Igor Vinícius cruzou para Rony, que escorou de peito e mandou para o fundo das redes

Rony veio para repor a vaga de Guilherme, que terminou 2025 como artilheiro da equipe, mas foi negociado com o Houston Dynamo, da MLS-EUA. Negociado por R$ 18 milhões, o contrato do atacante se estende pelos próximos três anos.

Torcedores do Santos exaltam Rony após gol

No Santos, Rony é visto internamente com um perfil interessante, que é capaz de ser efetivo no ataque e também útil na recomposição defensiva em razão do porte físico, como também era utilizado no Palmeiras.

Números do atacante na carreira

ATLÉTICO-MG:
65 jogos (54 titular)
14 gols
6 assistências
236 minutos para participar de gol
2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)
0.7 passes decisivos por jogo
24% conversão de chances claras
0.5 dribles certos por jogo
3.6 duelos ganhos por jogo
Nota Sofascore 6.96

Rony assinou contrato de três anos com o Santos. (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)
Rony marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

PALMEIRAS:
284 jogos (206 titular)
70 gols
30 assistências
184 minutos para participar de gol
2.2 finalizações por jogo (0.8 no gol)
0.8 passes decisivos por jogo
36% conversão de chances claras
0.6 dribles certos por jogo
3.4 duelos ganhos por jogo
Nota Sofascore 6.90

GERAIS:
533 jogos (410 titular)
124 gols
55 assistências

