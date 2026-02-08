Torcedores do Santos se derretem por Rony: 'Era o melhor'

Veio aí o primeiro gol de Rony com a camisa do Santos, e não demorou. Em sua segunda partida atuando pelo Alvinegro Praiano, o atacante balançou as redes e conquistou o coração do torcedor. Igor Vinícius cruzou para Rony, que escorou de peito e mandou para o fundo das redes

Rony veio para repor a vaga de Guilherme, que terminou 2025 como artilheiro da equipe, mas foi negociado com o Houston Dynamo, da MLS-EUA. Negociado por R$ 18 milhões, o contrato do atacante se estende pelos próximos três anos.

Torcedores do Santos exaltam Rony após gol

No Santos, Rony é visto internamente com um perfil interessante, que é capaz de ser efetivo no ataque e também útil na recomposição defensiva em razão do porte físico, como também era utilizado no Palmeiras.

Números do atacante na carreira

ATLÉTICO-MG:

65 jogos (54 titular)

14 gols

6 assistências

236 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (1.0 no gol)

0.7 passes decisivos por jogo

24% conversão de chances claras

0.5 dribles certos por jogo

3.6 duelos ganhos por jogo

Nota Sofascore 6.96

Rony marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos (Foto: Mauricio De Souza/ Agif/Gazeta Press)

PALMEIRAS:

284 jogos (206 titular)

70 gols

30 assistências

184 minutos para participar de gol

2.2 finalizações por jogo (0.8 no gol)

0.8 passes decisivos por jogo

36% conversão de chances claras

0.6 dribles certos por jogo

3.4 duelos ganhos por jogo

Nota Sofascore 6.90

GERAIS:

533 jogos (410 titular)

124 gols

55 assistências