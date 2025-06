Palpite Botafogo x Seattle Sounders – Mundial de Clubes – 15/06/2025

Botafogo e Seattle Sounders se enfrentam na primeira rodada do Mundial de Clubes neste domingo (15), às 19h (horário de Brasília). O confronto coloca frente a frente o atual campeão da Libertadores contra o vencedor da Liga dos Campeões da Concacaf em 2022. O local da partida será no Lumen Field, em Washington (EUA).

Mercado: Vencedor na KTO

Botafogo - 1.98 Empate - 3.60 Seattle Sounders - 3.80

As odds foram colhidas no momento da produção desse palpite e estão sujeitas a alterações.

Palpite Botafogo x Seattle Sounders

Após um início de ano irregular, o Botafogo chega ao Mundial em boa fase e embalado por três vitórias consecutivas. Já o Seattle Sounders tenta aproveitar o apoio da torcida, mas tem feito uma campanha abaixo do esperado na atual edição da MLS.



A equipe americana oferece muitos espaços na defesa e costuma sofrer com a marcação na saída de bola, que geralmente é um ponto forte do Glorioso. É provável que a partida seja bastante movimentada e que os dois possam balançar as redes, mas o favoritismo é dos brasileiros.

Nosso palpite para o jogo: Vitória do Botafogo

Pela fase recente e por ter um elenco mais estruturado taticamente, o palpite Botafogo x Seattle Sounders vai para a vitória do clube carioca na 1ª rodada do Mundial de Clubes.

1.80 na KTO

Odds foram consultados em 11/06/2025 e estão sujeitos a alterações.

As últimas notícias do Botafogo

O Botafogo garantiu sua vaga no Mundial ao conquistar a Libertadores no ano passado, vencendo o Atlético-MG na decisão. A conquista aumentou a expectativa em torno do time, que tenta repetir o feito histórico em 2025.

Porém, a temporada começou com resultados ruins, especialmente no Campeonato Carioca, mas a equipe vive seu melhor momento em 2025 e chega com a expectativa alta nesta estreia.

Nas últimas três partidas, o Fogão venceu todas e segue brigando por título nas competições que disputa, sendo elas o Brasileirão, Libertadores e Copa do Brasil.

As últimas notícias do Seattle Sounders

O Seattle é um dos três clubes que representa os Estados Unidos na competição, mas não vive boa fase. Nas últimas rodadas da MLS, perdeu para o Minnesota (3 a 2) e para o Vancouver (3 a 0).

A defesa é o ponto fraco do time, que cede muitos espaços defensivos aos adversários por ter um estilo tático agressivo, sofrendo dez gols nos últimos seis jogos.

Sendo um dos elencos menos estruturados do Mundial, o grande objetivo da equipe será não terminar na lanterna do Grupo B.



Onde assistir Botafogo x Seattle Sounders?

A partida entre Botafogo e Seattle Sounders terá transmissão pelo canal fechado no SporTV, pelo canal aberto da TV Globo e pelos streamings da DAZN e Cazé TV.