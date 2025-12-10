menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atuação de jogador do Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'

Jogador virou assunto entre a torcida rubro-negra

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/12/2025
15:47
Filipe Luís em Flamengo x Cruz Azul
imagem cameraFilipe Luís em Flamengo x Cruz Azul (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com participação primordial no segundo gol do Flamengo diante do Cruz Azul, que colocou o placar novamente a favor do Rubro-Negro, Everton Cebolinha está nas graças da torcida. O atacante entrou em campo no decorrer do segundo tempo e rapidamente recebeu uma chuva de elogios do seu torcedor. Muitos deles pedem que seu contrato seja renovado.

continua após a publicidade

▶️ Veja os gols de Flamengo x Cruz Azul

O Flamengo entrou em campo para o duelo decisivo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Cebolinha só entrou em campo aos 66 minutos, quando entrou no lugar de Carrascal.

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Flamengo x Cruz Azul: Adriano prevê gol de Arrascaeta ao vivo na CazéTV

Flamengo x Cruz Azul

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

continua após a publicidade

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.

continua após a publicidade
AO VIVO Arrascaeta novamente coloca o Flamengo na frente contra o Cruz Azul no Mundial; siga
Arrascaeta marca dois pelo Flamengo na estreia no Intercontinental (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias