Atuação de jogador do Flamengo enlouquece torcedores: 'Não pode'

Com participação primordial no segundo gol do Flamengo diante do Cruz Azul, que colocou o placar novamente a favor do Rubro-Negro, Everton Cebolinha está nas graças da torcida. O atacante entrou em campo no decorrer do segundo tempo e rapidamente recebeu uma chuva de elogios do seu torcedor. Muitos deles pedem que seu contrato seja renovado.

Veja os gols de Flamengo x Cruz Azul

O Flamengo entrou em campo para o duelo decisivo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Bruno Henrique.

Cebolinha só entrou em campo aos 66 minutos, quando entrou no lugar de Carrascal.

Flamengo x Cruz Azul: Adriano prevê gol de Arrascaeta ao vivo na CazéTV

Flamengo x Cruz Azul

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.

