Golaço de cria do Flamengo viraliza no Brasileirão: 'Absurdo'

O clássico Ba-Vi de número 507 não foi apenas mais um empate em 1 a 1 no Campeonato Brasileiro. Para o lateral-esquerdo Ramon, foi o cartão de visitas definitivo. O jogador de 24 anos, revelado no Ninho do Urubu, provou que o rótulo de "promessa" está ficando para trás.

Revelado no Flamengo, o lateral-esquerdo confirmou sua renovação com o Vitória no último mês, e no clássico de hoje foi responsável pelo gol do Rubro-Negro na partida que foi um verdadeiro golaço que agitou as redes socias. Veja os comentários:

Autor do golaço, o lateral comemorou o resultado após a partida que colocou o Vitória na busca para se afastar da zona perigosa do Campeonato.

- Um ponto muito importante. Pontuar fora de casa é sempre bom. Um clássico que a gente sabia que não seria fácil - declarou Ramon, reconhecendo que o jogo teve momentos de domínio para ambos os lados.

<strong>Bahia e Vitória empataram em jogo válido pela 5ª rodada do Brasileirão (Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia)</strong>

Cria do Flamengo

Revelado no Flamengo, Ramón, era considerado uma grande promessa do Rubro-Negro carioca, mas, não conseguiu se firmar no profissional. Então, em 2023 foi vendido pelo clube carioca ao Olypiacos por 1,5 milhão de euros (R$ 8 milhões na cotação da época).

No Internacional, pouco atuou, sendo contratado pelo Colorado no começo da temporada junto ao clube grego, ele assinou um contrato até o fim de 2027. Totalizando, ele jogou apenas 12 partidas pelo clube gaúcho.

