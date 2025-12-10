Diego Ribas aponta 'erro' do Flamengo contra o Cruz Azul no Mundial: 'Indefensável'

Na reta final da primeira etapa de Cruz Azul x Flamengo, o ex-jogador e comentarista Diego Ribas apontou para um erro da defesa rubro-negra após o gol de empate da equipe mexicana, durante a transmissão ao vivo da GeTV.

Quando o cronômetro marcava 43 minutos da etapa inicial, o Cruz Azul chegou ao gol de empate com um bonito chute do lateral Jorge Sánchez, que pegou em cheio na bola, na entrada da área rubro-negra. Na visão de Diego Ribas, a defesa do Flamengo cedeu muito espaço no momento da finalização e agora precisa correr atrás do prejuízo para garantir a classificação.

- Chute indefensável. Acabamos de falar aqui, o Cruz Azul cresceu nos últimos minutos, manteve a organização e conseguiu chegar ao gol. O Flamengo acabou dando esse espaço e agora precisa correr atrás, estamos diante de um jogo perigoso. Se não fosse aquele erro na saída de bola do Cruz Azul, o jogo estaria ainda mais equilibrado. É importante o Flamengo se acertar nessa volta para o segundo tempo - disse Diego Ribas.

Buscando voltar ao topo do mundo, o Flamengo aproveitou uma falha da defesa do Cruz Azul e abriu o placar com o craque Arrascaeta, mas acabou levando o empate no final da primeira etapa. Quem avançar enfrentará o Pyramids, do Egito, no próximo sábado (13). A grande final será contra o PSG, campeão da Champions League, no dia 17.

Flamengo x Cruz Azul - Intercontinental

Apesar de ser um jogo da segunda fase do torneio, o vencedor do "Derby das Américas", partida entre o campeão da Libertadores (Flamengo) e o campeão da CONCACAF (Cruz Azul), receberá um troféu e medalhas.

O Cruz Azul garantiu vaga na Copa Intercontinental após vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF de 2025, goleando o Whitecaps por 5x0. O time vem de uma eliminação para o Tigre pelo Torneio Apertura do Campeonato Mexicano, e busca se reabilitar contra o Flamengo no Mundial.

O Flamengo garantiu a vaga após vencer o Palmeiras, por 1x0, na grande final da Libertadores. Este foi o segundo grande título do Mengão no ano, que também faturou o Campeonato Brasileiro dias depois. Nas últimas 15 partidas, o time comandado por Filipe Luís foi derrotado em apenas duas oportunidades, e chega bastante motivado para a disputa do Intercontinental.

