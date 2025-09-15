Escalação do Bahia contra o Cruzeiro: Ceni arma time com novidades

O Bahia está escalado para enfrentar o Cruzeiro a partir das 20h desta segunda-feira (horário de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela 23ª rodada do Brasileirão. Rogério Ceni segue com muitos desfalques, mas tem retorno importante para este confronto direto pelo topo da tabela.

A principal novidade no time é o lateral-direito Santiago Arias, que voltou a treinar com o grupo durante a semana depois de defender a Colômbia na última Data Fifa. Ele ganha a vaga no time titular na noite desta segunda-feira e deixa Gilberto no banco.

Além dele, o zagueiro Gabriel Xavier e o atacante Sanabria também ganham oportunidade no onze inicial.

Por outro lado, Kanu, Caio Alexandre, Ruan Pablo e Erick seguem em transição física, enquanto Tiago, Erick Pulga e Ademir se recuperam de problemas físicos no departamento médico do clube.

A surpresa negativa é a ausência do goleiro João Paulo, que sofreu uma lesão no joelho durante um treino e foi vetado pelo departamento médico. Victor, goleiro da base, ganha chance entre os relacionados, assim como os jovens atacantes Lyan e João Andrade.

Vale lembrar que o Bahia não tem atletas suspensos para o confronto. João Paulo, Santiago Arias, Luciano Juba, David Duarte, Acevedo, Jean Lucas e Willian José estão pendurados.

Santiago Arias em treino pelo Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

Escalação de Bahia e Cruzeiro

Assim a escalação do Bahia contra o Cruzeiro é a seguinte: Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kayky, Sanabria e Willian José.

Já a Raposa vai a campo com: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique), Christian e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson.

BAHIA X CRUZEIRO

23ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 20h (de Brasília);

📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;

📺 Onde assistir Bahia x Cruzeiro: Premiere e Sportv;

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP);

🚩 Assistentes: Daniel Luis Marques (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC);

🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP).