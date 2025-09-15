menu hamburguer
Bahia

Assista à íntegra da coletiva de Ceni depois do jogo entre Bahia e Cruzeiro

Tricolor leva virada da Raposa em casa

Rogério Ceni em entrevista coletiva depois do jogo contra o Sport (Foto: Letícia Martins/ EC Bahia)
imagem cameraRogério Ceni em entrevista coletiva (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)
Avatar
Lance!
Salvador (BA)
Dia 15/09/2025
22:41
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Bahia perdeu de virada para o Cruzeiro por 2 a 1, na noite desta segunda-feira, na Arena Fonte Nova, e deixou o G-4 do Campeonato Brasileiro nesta 23ª rodada. Sinisterra e Gabigol marcaram para a Raposa, enquanto Jean Lucas foi o responsável pela única bola na rede do Tricolor.

Clique aqui para seguir o canal do Esquadrão no WhatsApp e ficar por dentro de tudo!

Em entrevista coletiva após a derrota para o Cruzeiro, o técnico Rogério Ceni avaliou o desempenho do time na Arena Fonte Nova e destacou a falta de concentração dos jogadores para administrar o resultado em um confronto direto diante de mais de 30 mil torcedores (assista à íntegra da entrevista coletiva de Rogério Ceni após o jogo do Bahia no vídeo acima).

O Bahia agora tem a semana livre para treinamentos de olho na partida contra o Ceará, marcada para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia
Rogério Ceni após Palmeiras x Bahia (Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia)

✅ Ficha técnica de Bahia x Cruzeiro

BAHIA 1 X 2 CRUZEIRO
23ª RODADA DO BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: segunda-feira, 15 de setembro, às 20h (de Brasília);
📍 Local: Arena Fonte Nova, Salvador;
🥅 Gols: Jean Lucas, 20'/2ºT (Bahia); Sinisterra, 31'/2ºT, Gabigol, 40'/2ºT (Cruzeiro);
🟨 Cartões amarelos: Christian, Matheus Henrique, Gabigol (Cruzeiro); David Duarte (Bahia);
🟥 Cartões vermelhos: -
🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 31.947;
💸 Renda: R$ 908.858,00.

⚽ESCALAÇÕES

BAHIA (Técnico: Rogério Ceni):
Ronaldo; Santiago Arias, Gabriel Xavier, Ramos Mingo e Luciano Juba; Acevedo (Rezende), Jean Lucas e Everton Ribeiro (Rodrigo Nestor); Kayky (Michel Araújo), Sanabria (Cauly) e Willian José (Zé Guilherme).

CRUZEIRO (Técnico: Leonardo Jardim):
Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki (Kauã Prates); Lucas Romero, Matheus Henrique, Christian (Arroyo) e Matheus Pereira (Bolasie); Kaio Jorge (Gabigol) e Wanderson (Sinisterra).

