Jardim destaca importância das substituições na vitória do Cruzeiro
Técnico da Raposa se diz satisfeito com reação da equipe após entrada de atacantes
O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemorou muito a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão, principalmente pela forma como foi conquistada. Depois de sofrer um gol aos 21 minutos do segundo tempo, o treinador mexeu na equipe, colocando em campo três atacantes: Gabigol, Sinisterra e Arroyo. Cinco minutos depois, o Cruzeiro empatou, com Sinisterra, e, aos 40 minutos, Gabigol fez o gol da virada.
- Fico satisfeito quando a equipe marca logo de início, estamos ganhando o jogo e depois controlamos. Mas fico mais quando conseguimos mexer cinco atletas do banco e eles conseguem vencer o jogo. Porque são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem essa vitória, como todos. Mas deixa o grupo feliz – disse Leonardo Jardim, que também colocou em campo o lateral Kauã Prates e o atacante Bolasie.
Veja a entrevista coletiva completa de Leonardo Jardim:
Leonardo Jardim, na entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, também destacou a importância da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia:
- Uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipe que concorre com os mesmos objetivos que os nossos, em termos de vaga na Libertadores. Tem uma equipe recheada de bons jogadores. Uma equipe que, a partir de 2014, o Cruzeiro não tinha ganho aqui, na Bahia. E por todos esses fatores era um jogo importante – disse o técnico.
A vitória sobre o Bahia, além de quebrar mais um tabu do Cruzeiro na temporada (os mais de 11 anos sem vitória sobre o Tricolor baiano em Salvador), ampliou a invencibilidade da equipe como visitante no Brasileirão para oito jogos e quebrou a invencibilidade da equipe baiana em casa na competição.
Jardim reconheceu que o Bahia foi um adversário complicado para o Cruzeiro
O técnico do Cruzeiro reconheceu que o adversário causou muita dificuldade principalmente no primeiro tempo:
- Uma primeira parte muito difícil. O Bahia conseguia nos pressionar no campo todo, nos impôs muitas dificuldades e não conseguimos explanar o que é o nosso futebol. Na segunda parte, retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência. Acabamos por sofrer um gol numa contracorrente do jogo. Mas futebol é assim, um grande gol do (Jean) Lucas e o Bahia a ganhar. Nós arriscamos colocar uma equipe mais ofensiva e, pela primeira vez no ano, conseguimos tirar pessoal do banco e virar o jogo. Para nós, isso é importante. Estamos aumentando o número de soluções no plantel – disse Leonardo Jardim.
