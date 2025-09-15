menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsCruzeiro

Jardim destaca importância das substituições na vitória do Cruzeiro

Técnico da Raposa se diz satisfeito com reação da equipe após entrada de atacantes

Atacante Sinisterra comemora primeiro gol pelo Cruzeiro, contra o Bahia (Foto: Maurício Simões/Cruzeiro)
imagem cameraAtacante Sinisterra comemora primeiro gol pelo Cruzeiro, na vitória sobre o Bahia (Foto: Maurício Simões/Cruzeiro)
Foto-Perfil-aspect-ratio-1024-1024
Eugênio Moreira
Belo Horizonte
Dia 15/09/2025
23:27
Atualizado há 5 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, comemorou muito a vitória de virada, por 2 a 1, sobre o Bahia, nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão, principalmente pela forma como foi conquistada. Depois de sofrer um gol aos 21 minutos do segundo tempo, o treinador mexeu na equipe, colocando em campo três atacantes: Gabigol, Sinisterra e Arroyo. Cinco minutos depois, o Cruzeiro empatou, com Sinisterra, e, aos 40 minutos, Gabigol fez o gol da virada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Cabuloso agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Cruzeiro

- Fico satisfeito quando a equipe marca logo de início, estamos ganhando o jogo e depois controlamos. Mas fico mais quando conseguimos mexer cinco atletas do banco e eles conseguem vencer o jogo. Porque são pessoas que trabalham, têm atitude e merecem essa vitória, como todos. Mas deixa o grupo feliz – disse Leonardo Jardim, que também colocou em campo o lateral Kauã Prates e o atacante Bolasie.

Veja a entrevista coletiva completa de Leonardo Jardim:

Leonardo Jardim, na entrevista coletiva na Arena Fonte Nova, também destacou a importância da vitória do Cruzeiro sobre o Bahia:

- Uma grande vitória por vários fatores. Primeiro, o Bahia é uma equipe que concorre com os mesmos objetivos que os nossos, em termos de vaga na Libertadores. Tem uma equipe recheada de bons jogadores. Uma equipe que, a partir de 2014, o Cruzeiro não tinha ganho aqui, na Bahia. E por todos esses fatores era um jogo importante – disse o técnico.

continua após a publicidade

A vitória sobre o Bahia, além de quebrar mais um tabu do Cruzeiro na temporada (os mais de 11 anos sem vitória sobre o Tricolor baiano em Salvador), ampliou a invencibilidade da equipe como visitante no Brasileirão para oito jogos e quebrou a invencibilidade da equipe baiana em casa na competição.

➡️Em noite de golaços, Gabigol garante virada do Cruzeiro sobre o Bahia

Jardim reconheceu que o Bahia foi um adversário complicado para o Cruzeiro

O técnico do Cruzeiro reconheceu que o adversário causou muita dificuldade principalmente no primeiro tempo:

- Uma primeira parte muito difícil. O Bahia conseguia nos pressionar no campo todo, nos impôs muitas dificuldades e não conseguimos explanar o que é o nosso futebol. Na segunda parte, retificamos algumas ideias e acho que melhoramos a sequência. Acabamos por sofrer um gol numa contracorrente do jogo. Mas futebol é assim, um grande gol do (Jean) Lucas e o Bahia a ganhar. Nós arriscamos colocar uma equipe mais ofensiva e, pela primeira vez no ano, conseguimos tirar pessoal do banco e virar o jogo. Para nós, isso é importante. Estamos aumentando o número de soluções no plantel – disse Leonardo Jardim.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias