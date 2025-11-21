Lanús x Atlético-MG: vidente aponta campeão da Sul-Americana

Lanús e Atlético-MG decidirão quem será o campeão da Sul-Americana na tarde deste sábado (22). Um vidente apontou quem vai levar a melhor na grande decisão, que será disputada em Assunção, no Paraguai.

continua após a publicidade

De acordo com Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, o Atlético-MG vai ser campeão da Sul-Americana em cima do Lanús. Segundo ele, o time argentino encontrará muita dificuldade no duelo com o Galo, apesar de um bom começo.

➡️Galvão Bueno sai do hospital e anuncia volta ao trabalho após internação

A previsão de Luiz Filho para a final da Sul-Americana ainda apontou que o time argentino pode perder jogadores ou ter problemas com a arbitragem. O aspecto mental pode impactar o desempenho da equipe.

continua após a publicidade

Por outro lado, apesar do nervosismo natural de uma final, o Atlético-MG jogará com tranquilidade contra o Lanús na Sul-Americana. O time comandado por Jorge Sampaoli não vai cometer alguns erros do passado e por isso levará a taça.

Hulk deve ser titular na final entre Lanús x Atlético-MG na final da Sul-Americana (Foto: Joisel Amaral/Agif/Gazeta Press)

Lanús x Atlético-MG: onde assistir e horário da final da Sul-Americana

Neste sábado (22), Lanús e Atlético se enfrentam às 17h no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai, em jogo válido pela grande final da Copa Sul-Americana 2026. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (tv aberta), ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

A equipe argentina já venceu a competição uma vez, em 2013, e vai em busca do seu segundo troféu. Já o Galo quer conquistar pela primeira vez o título inédito do torneio.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

O Lanús chega para a decisão com uma sequência de apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Na Sul-Americana iniciou seu trajeto passando em primeiro no grupo G que tinha o Vasco, Puerto Cabello e Melgar. Depois, eliminou, Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile até chegar a grande final.

Já o Galo, vinha de uma sequência de seis jogos sem perder, mas acabou sendo derrotado pelo Bragantino por 2 a 0 antes de embarcar para Assunção. Na Sula, passou em segundo no grupo H e eliminou o Atlético Bucaramanga nos palyoffs antes de avançar as oitavas. A partir daí passou por Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle. A final entre Lanús e Atlético-MG na Sul-Americana promete pegar fogo.