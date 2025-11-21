Estêvão volta em alta, e Vini Jr segue 'declínio'; como os brasileiros voltam da Data Fifa

Na última Data Fifa, a Seleção Brasileira enfrentou Senegal e Tunísia e contou com o brilho de Estêvão, que se consolida como protagonista da equipe de Ancelotti. Com o fim dos amistosos, os jogadores retornam aos seus clubes e se viram a chave para seus torneios.

O Lance! faz uma análise da passagem dos brasileiros que atuam na Europa durante a última Data Fifa. A equipe comandada por Carlo Ancelotti contou com 17 jogadores que atuam em solo estrangeiro, sendo eles da Premier League, La Liga, Ligue 1, Campeonato Italiano, Arábia Saudita e Rússia.

Como os brasileiros foram na Data Fifa?

Estêvão - Contra o Senegal, Estêvão marcou um golaço para abrir o placar e desafogar a Seleção Brasileira. O jovem foi o jogador que mais deu dor de cabeça para a defesa adversária e a maior ameaça da equipe de Carlo Ancelotti. Contra a Tunísia, o camisa 20 chamou a responsabilidade ao cobrar um pênalti e balançar as redes, além de ter sido a principal válvula de escape do Brasil. No fim, o jovem de 18 anos ainda carimbou a trave. Novamente, o atleta do Chelsea foi o melhor nome da Data Fifa e volta em alta para a Inglaterra.

Vini Jr - Contra Senegal, o camisa sete criou boas jogadas, principalmente em jogadas de contra-ataque, mas não conseguiu ser eficiente em suas conclusões. Diante da Tunísia, o atacante do Real Madrid não chamou a responsabilidade e ficou sumido das principais ações ofensivas da equipe de Carlo Ancelotti e segue em declínio técnico após um bom início de temporada.

Rodrygo - Sem o mesmo protagonismo de outubro, Rodrygo fez duas boas partidas. O camisa 10 foi bem nas duas partidas como um atleta chegando de trás para armar o ataque e, mais uma vez, esteve à frente de Vini Jr em termos de desempenho, embora não tenha sido coroado com o gol. Retorna ao Real Madrid com moral e buscando mais espaço com Xabi Alonso.

Matheus Cunha - Após uma Data Fifa sem tanto brilho, Matheus Cunha foi uma peça importante na partida contra Senegal. Além de ter carimbado a trave duas vezes, o atacante do Manchester United foi peça chave na construção de jogadas ofensivas. No entanto, o jogador não conseguiu manter o mesmo rendimento contra a Tunísia e retorna aos Diabos Vermelhos em busca de mais protagonismo.

Casemiro - O volante renasceu no Brasil com Carlo Ancelotti e foi peça fundamental na vitória contra Senegal com um gol marcado, mas também com uma participação segura defensivamente e nas saídas de bola. Contra a Tunísia, o meia foi um dos melhores nomes em campo na armação da equipe, mas também com desarmes e segurança na defesa.

Bruno Guimarães - Nos jogos contra Senegal e Tunísia, Bruno Guimarães não conseguiu se sobressair no campo, como havia feito na Data Fifa passada. O meia não conseguiu ter o protagonismo e a influência defensiva, como de costume, enquanto teve uma atuação na média no momento defensivo.

Marquinhos - Titular nos dois jogos, Marquinhos foi pouco exigido contra Senegal, mas foi bem nas duas partidas no que se propôs a fazer, principalmente nos cortes aos adversários e recuperações de bola. Não muda de status em sua volta para o PSG.

Militão - Contra Senegal, o zagueiro do Real Madrid iniciou a partida como lateral-direito e viu a maioria das jogadas de perigo dos rivais saindo pelo seu lado do campo. Ainda assim, o atleta conseguiu ter números importantes na defesa. Diante da Tunísia, o atleta não teve culpa no gol adversário, mas também não se destacou muito e deixou o campo lesionado.

Lucas Paquetá - Contra Senegal, o meia atuou por poucos minutos. Diante da Tunísia, o jogador atuou por 30 minutos, mas ficou marcado pelo pênalti desperdiçado ao finalizar por cima da meta rival e retorna ao West Ham em baixa.

Ederson - O goleiro atuou apenas contra Senegal, tendo sido importante com defesas precisas, principalmente no primeiro tempo. Na segunda etapa, o jogador quase concedeu um gol para os adversários em um erro infantil na saída de bola, mas teve uma atuação segura no geral.

Caio Henrique - O lateral-esquerdo atuou por apenas dois minutos contra Senegal, mas foi titular contra a Tunísia e teve uma boa atuação. Defensivamente, o jogador foi responsável por diversas roubadas de bola e chegadas importantes no ataque. Volta com moral para o Monaco.

Wesley - O lateral-direito não conseguiu se impor ofensivamente contra Senegal e falhou decisivamente na jogada do gol da Tunísia, sendo substituído no intervalo para a entrada de Danilo, e volta para a Roma após uma Data Fifa decepcionante.

Fabinho - O meia do Al-Ittihad atuou por apenas 30 minutos contra a Tunísia para ser testado por Carlo Ancelotti, conseguiu ter uma atuação segura, positiva, mas sem grandes feitos.

Bento - Não teve uma atuação de chamar atenção, tendo sido pouco acionado e sem ter falhado no gol da Tunísia.

Gabriel Magalhães - Nos 63 minutos em que atuou contra Senegal, o zagueiro teve uma atuação segura e não comprometeu o Brasil, mas deixou o campo com uma lesão muscular e não participou do amistoso com a Tunísia.

João Pedro - Na atual Data Fifa, João Pedro atuou apenas por 27 minutos contra Senegal, participou da criação de jogadas ofensivas, mas teve pouco tempo para apresentar mais futebol.

Luiz Henrique - Atuou por apenas 22 minutos somando os dois jogos.

