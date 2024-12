Júnior Alonso admite má atuação do Atlético-MG na decisão

O zagueiro Júnior Alonso, do {Atlético-MG}, reconheceu que a atuação da equipe na partida deste sábado (30), contra o Botafogo, na final da Libertadores, em Buenos Aires, ficou bem abaixo da expectativa da torcida e dos próprios jogadores. Mesmo jogando com um a mais desde o primeiro minuto de jogo, o Galo saiu derrotado por 3 a 1 e perdeu a chance de conquistar o bi da Libertadores.

- Cometemos erros que não podíamos cometer. Não aproveitamos um jogador a mais e isso afetou o resultado – afirmou o jogador, em entrevista coletiva ainda no estádio Monumental de Núñez.

Júnior Alonso disse que a equipe teve a preocupação de não se lançar toda ao ataque, depois que ficou em vantagem numérica em campo: - Procuramos não entrar naquela loucura de ir todos ao ataque. Sabíamos que teríamos de ter algumas decisões para não tomar contra-ataques. Foi isso que aconteceu.

Para o jogador paraguaio, em campo, o time tinha a esperança de abrir o placar em algum momento:

- A sensação era de que poderíamos converter alguma jogada. Tivemos várias situações pelos lados, pelo meio, mas não pudemos ser efetivos e não aproveitamos as oportunidades que criamos, que foram quatro ou cinco.

Júnior Alonso, assim como o técnico Gabriel Milito, reconheceu e agradeceu o apoio da massa atleticana que esteve em Buenos Aires:

- Temos de agradecer o torcedor que veio até aqui. Nós estávamos dispostos a ganhar a Libertadores para eles.

Para Júnior Alonso, o que resta é levantar a cabeça para os dois últimos jogos pelo Brasileiro: quarta-feira (4), contra o Vasco, em São Januário, e domingo (8), diante do Athletico-PR, na Arena MRV, com portões fechados, devido à punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à confusão na final da Copa do Brasil.

- Estou triste por não terminar o ano com esses dois títulos. Somos profissionais e, de hoje para amanhã, vamos nos levantar. Temos a obrigação de levantar e não ficar lamentando o que já passou – declarou o zagueiro. – Com 31 anos, perdi mais que ganhei e vou seguir trabalhando, não tenho outra forma.

Zagueiro espera apoio da torcida na despedida da temporada

Júnior Alonso acredita que a torcida atleticana continuará apoiando a equipe: - Todos queriam ganhar, nós éramos os primeiros. Demonstramos que somos capazes de nos levantar. A “inchada” sabe disso e vai continuar nos apoiando.

No entanto, com a vitória do Bahia, sobre o Cuiabá, e do Corinthians, diante do Criciúma, neste sábado, pelo Brasileiro, o Atlético-MG não tem mais condições matemáticas de chegar ao G8 e garantir vaga na Libertadores de 2025.