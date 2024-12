Hulk aponta que Atlético-MG foi “infantil” na final da Libertadores

O atacante Hulk não economizou nas críticas à própria equipe ao comentar o desempenho do Atlético-MG na derrota por 3 a 1 para o Botafogo, na decisão da Copa Libertadores, neste sábado (30), em Buenos Aires. O Galo não soube tirar proveito da expulsão do volante Gregore com menos de um minuto de jogo – a mais rápida de todas as finais da história da competição.

- Talvez tenha sido até burrice de nossa parte. Fomos muito infantis e pagamos o preço para não sair comemorando o título, por tudo que foi proporcionado para a gente. Motivação maior não pode existir ao disputar uma final de Libertadores – afirmou o jogador atleticano, que não segurou as lágrimas na zona mista do Monumental de Núñez.

Para Hulk, o Atlético-MG poderia ter aproveitado a vantagem numérica ainda no primeiro tempo:

- Faltou ler melhor o jogo, ser mais agressivo. Quando se perde tem de assumir a responsabilidade. Não fizemos por merecer, não fomos capazes – comentou, sem apontar culpados. – Não tem A nem B. São todos os envolvidos: todo o elenco, comissão técnica e até a diretoria.

Segundo o atacante, a maior infantilidade do time foi sofrer o primeiro gol, marcado por Luiz Henrique, depois de a bola ficar rodando a área atleticana.

- Não se pode tomar um gol como tomamos com um jogador a mais. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. A gente fica triste por isso e, com certeza, vai servir de aprendizado.

Equipe desembarca em silêncio e sem a presença de torcedores

A delegação do Atlético-MG desembarcou no Aeroporto de Confins por volta das 4h50 deste domingo (1). Não havia torcedores no local, e o policiamento não teve qualquer trabalho.

Cabisbaixos, os jogadores não deram entrevista, e a maioria seguiu para a Cidade do Galo, em Vespasiano. Eles ficam de folga neste domingo (1) e voltam a treinar nesta segunda-feira (2), já que a equipe enfrenta o Vasco, quarta-feira (4), às 19h, em São Januário, pela penúltima rodada do Brasileiro. Sem chances de se classificar para a Libertadores de 2025, o Atlético-MG precisa somar pontos para se garantir na Copa Sul-Americana. Na última rodada, o Galo recebe o Athletico-PR na Arena MRV, com portões fechados, domingo (8).

