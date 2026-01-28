Rivais reagem à chegada de Paquetá ao Flamengo: 'Tempo dirá'

O Flamengo anunciou nesta quarta-feira (28) a contratação do meia Lucas Paquetá, que estava no West Ham, da Inglaterra. Após semanas intensas de negociações, o clube carioca acertou a compra do jogador por 42 milhões de euros (cerca de R$ 260 milhões, na cotação atual). Nas redes sociais, rivais do Rubro-Negro reagiram à contratação.

A chegada do atleta não intimidou a maioria dos torcedores de clubes rivais ao Flamengo. Em manifestações na web, a avaliação da contratação não foi uma unanimidade, apesar do currículo de oito anos no futebol europeu e passagens pela Seleção Brasileira.

Diante do anúncio, alguns internautas aproveitaram o momento para provocar o Flamengo e diminuir a contratação do clube. Veja a repercussão abaixo:

Como foi a negociação entre Flamengo e West Ham por Paquetá

O Rubro-Negro precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Posteriormente, as partes buscaram um meio-termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Nos últimos dias, as partes definiram que o pagamento inicial será de 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028 (2027 e 2028).

Quando Lucas Paquetá chegará ao Flamengo?

De malas prontas na Inglaterra, Lucas Paquetá é aguardado no Rio de Janeiro nesta quinta-feira. A tendência é que o meio-campista desembarque no aeroporto do Galeão pela manhã. Nas redes sociais, torcedores se movimentam para receber o atleta, assim como já fizeram com outros nomes.

Revelado em 2016, Paquetá era tratado como uma das grandes joias da base do Flamengo. Em 2017, ganhou espaço no time titular, sendo um dos principais pilares da equipe. Com 96 jogos com a camisa rubro-negra, foi negociado com o Milan, da Itália, no início de 2019.