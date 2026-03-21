Jogador do Flamengo dispara contra artista do Lollapalooza: 'Não seria ninguém'

O atleta Jorginho, do Flamengo, denunciou neste sábado (21) uma abordagem agressiva sofrida por sua filha de 11 anos em um hotel de São Paulo. A criança foi confrontada por um segurança da equipe da cantora americana Chappell Roan, que se apresenta hoje como headliner do segundo dia do Lollapalooza Brasil.

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Durante o café da manhã no hotel, a menina e a esposa do jogador foram abordadas de forma hostil por um profissional da equipe de segurança da artista. O segurança acusou a criança de "desrespeitar ou assediar" outras pessoas.

A abordagem aconteceu porque a filha do volante olhou para a cantora quando ela passou próxima à mesa onde a família estava. A menina tentava confirmar se era realmente a artista. Jorginho esclareceu que a criança é admiradora de Chappell Roan. Esse olhar foi a única forma de "abordagem" realizada pela menina.

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O jogador classificou as falas do segurança como "extremamente agressivas". Ele manifestou indignação com a situação em suas redes sociais. Jorginho finalizou sua publicação com uma mensagem direta: "Sem os seus fãs, você não seria ninguém".

Chappell Roan tem 25 anos. Em 2025, ela conquistou o Grammy Awards na categoria de Artista Revelação. A cantora venceu a disputa contra Sabrina Carpenter, Doechii, Khruangbin, Raye, Shaboozey, Teddy Swims e Benson Boone.

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Pronunciamento de Jorginho, do Flamengo

— Vivi uma situação muito triste com minha família agora, mais cedo. A minha esposa está em São Paulo para o Lollapalooza. Hoje de manhã, minha filha acordou extremamente animada, fez até um cartaz de tão feliz que estava para ver uma artista que ela admira, ou admirava, muito. A Chappell Roan por coincidência, elas estão hospedadas no mesmo hotel que essa artista. Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza que era ela. E sabe o que é pior, ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora olhou para confirmar era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela nao falou nada, não pediu nada — diz parte do pronunciamento do meia.

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