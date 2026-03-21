O Flamengo está na final da Libertadores Sub-20 após vencer o Olimpia na semifinal. A grande decisão será no domingo (22), às 18h30 (de Brasília), contra o Santiago Wanderers, no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, no Equador. Para entrar no clima da decisão, o Lance! entrevistou Alfredo Almeida, diretor das divisões de base do clube carioca.

continua após a publicidade

Nome de confiança de José Boto, diretor do futebol profissional, e principal responsável pelos juniores do Flamengo, Alfredo destacou a campanha consistente do Rubro-Negro, que vai em busca do bicampeonato, na competição. O dirigente português fez questão de valorizar o coletivo, evitando individualizar os méritos da trajetória.

— A campanha na Libertadores tem sido muito boa, sem esquecer que temos um elenco com média de idade de 18,2 anos e que estamos a jogar em altitude. Ainda assim, todo o staff e os atletas estão de parabéns pela trajetória — afirmou, em entrevista ao Lance!.

continua após a publicidade

Alfredo Almeida, diretor da base do Flamengo, com a taça do profissional em 2025 (Foto: Divulgação)

— Não gosto de individualizar. Prefiro acreditar que as individualidades só se sobressaem ao máximo quando o coletivo funciona — completou.

A importância de um olhar atento do profissional para a base

Atualmente, o Flamengo conta com Leonardo Jardim no comando técnico da equipe principal. Conterrâneo de Alfredo Almeida, o treinador já demonstrou, ao longo da carreira, atenção especial ao desenvolvimento de jovens jogadores. Um dos exemplos mais emblemáticos é o de Kylian Mbappé, que ganhou projeção sob o comando de Jardim no Monaco. Diante desse cenário, o diretor destacou a importância de ter um técnico com esse perfil no clube.

— Eu diria que é fundamental ter, no futebol profissional, um treinador com olhar atento para os atletas da base. É, sem dúvida, uma mais-valia para o clube como um todo — analisou.

continua após a publicidade

Leonardo Jardim em sua estreia pelo Flamengo (Foto: Clever Felix/TheNews2)

"Frieza e equilíbrio" no trabalho de base

No fim de 2025, o presidente do Flamengo, Bap, afirmou que a base rubro-negra poderia passar por um período de "seca" em 2026. Mesmo assim, o time chegou à final da Libertadores Sub-20. Para Alfredo Almeida, no entanto, o cenário exige cautela.

— Não. Penso que a frieza e o equilíbrio são fundamentais no trabalho de base. O Flamengo entra sempre em qualquer competição para vencer. A diferença está no processo, no respaldo, na linha orientadora e no olhar que hoje o clube tem para a base — explicou.

➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Estrutura e formação de nível europa

Ao comparar a estrutura do Flamengo com a de clubes europeus, Alfredo não hesitou em colocar o clube entre os principais do mundo.

- Sem dúvida. Hoje, muitos clubes da Europa olham para a estrutura do Flamengo como referência. Ainda assim, o futebol está em constante transformação, e na questão estrutural não é diferente. Precisamos estar sempre atentos para não ficarmos para trás. Hoje, estamos no nível dos melhores do mundo - avaliou.

Sobre o foco da formação no Brasil, ele destacou a necessidade de equilíbrio entre desempenho esportivo e retorno financeiro.

"Uma coisa não invalida a outra. O segredo está em saber definir o que é mais importante para o clube em cada momento e para cada atleta."

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.