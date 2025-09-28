Samuel sobre Zubeldía após Fluminense x Botafogo: ‘Dá para ver’

Na saída do Maracanã, após a vitória do Fluminense por 2 a 0 sobre o Botafogo neste domingo (28), em clássico válido pela 25ª rodada do Brasileirão, Samuel Xavier destacou a importância do resultado e elogiou a estreia do técnico Luis Zubeldía no comando da equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Foi muito bom. A gente não sabia que ia dar tempo de ele já estar no campo com a gente, mas dá pra ver que ele chegou com muita intensidade, já mostrando o que queria, já fazendo parte desse jogo. E foi muito legal porque, por mais que tenha chegado com pouco tempo de trabalho, ele já quis colocar bastante coisa que pensava e a gente assimilou muito bem. A gente sabe que é difícil com as trocas de treinador, ainda mais uma troca tão inesperada, mas foi muito importante ouvir bastante o professor.

O lateral-direito também ressaltou a postura do time e o impacto do treinador para vencer o rival.

— Eu acho que clássico sempre é especial, independente do que vinha acontecendo nos jogos passados. Claro que toda a equipe está de parabéns, mas o professor também destacou pontos do Botafogo que a gente já enxergava e isso casou com o que pensávamos. Foi muito importante para a gente conseguir essa vitória. Então, foi uma grande vitória.

continua após a publicidade

➡️Martinelli é sincero sobre vitória do Fluminense sobre Botafogo: ‘Incomodado’

O que vem por aí para o Fluminense?

O Fluminense agora volta a campo nesta quarta-feira (1), também pelo Brasileirão, para enfrentar o Sport. O time sera visitante na partida.