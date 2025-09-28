Público de Fluminense x Botafogo choca internautas; veja os números

O Fluminense venceu o Botafogo por 2 a 0 no clássico que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía. Mas, apesar do fato novo, o destaque do jogo ficou por conta do público presente no Maracanã. Foram apenas 18.252 presentes, com divisão de carga dos ingressos sendo 90/10 para o Fluminense. O setor visitante teve os ingressos esgotados e estava lotado.

continua após a publicidade

A baixa adesão de torcedores para o clássico estadual, em horário privilegiado, no Maracanã, causou grande alvoroço na internet. Confira;

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

✅ FICHA TÉCNICA

Fluminense 2 x 0 Botafogo - Campeonato Brasileiro - 25ª rodada

📆 Data e horário: Domingo, 28 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio (RJ)

🏟️ Público: 18.252 (15.781 pagantes)

💰 Renda: R$ 942.703,50

Com o resultado, o Fluminense chegou aos 34 pontos e ocupa a oitava posição na tabela do Brasileirão. O Botafogo, por sua vez, estacionou na quinta colocação, com 40. O tricolor carioca volta a campo na quarta (1º de outubro), quando enfrentará o Sport, na Ilha do Retiro, a partir das 19h (de Brasília). Na mesma noite, o alvinegro recebe o Bahia, no Nilton Santos, a partir das 21h30.

Saiba como foi Fluminense 2 x 0 Botafogo

✍️Texto por: Marcio Dolzan

Diante de apenas 18 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense foi mais efetivo do que o Botafogo e venceu por 2 a 0 no clássico que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía. Germán Cano, no primeiro tempo, e Lima, nos minutos finais, marcaram os gols da partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado encerra uma sequência de oito vitórias seguidas do alvinegro diante do tricolor.

continua após a publicidade

Escalações:

Estreando Luis Zubeldía como novo técnico, o Fluminense foi um pouco mais ousado. Serna, Canobbio e Cano formaram um trio ofensivo que exigiu da marcação do Botafogo. Davide Ancelotti, por sua vez, montou um time mais reforçado no meio-campo, e surpreendeu com Chris Ramos como único jogador de frente.

O jogo:

Fluminense e Botafogo fizeram um primeiro tempo disputado, em que tentaram ser ofensivos, mas pecaram no excesso de erros de passe. Mas quem foi para o vestiário com vantagem no placar foi o Flu. Aos 33, David Ricardo e Vitinho se atrapalharam para afastar a bola e Cano, de cabeça, abriu o placar.

continua após a publicidade

No segundo tempo o Fluminense voltou melhor e selou a vitória com o segundo o gol.