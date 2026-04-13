A ESPN registrou forte desempenho de audiência na abertura da fase de grupos da Libertadores e da Sul-Americana, exercendo a função de ser um dos principais destinos do público de futebol no período. Com uma estratégia de distribuição multiplataforma, que integrou TV por assinatura, streaming e redes sociais, a emissora alcançou mais de 20 milhões de pessoas ao longo da semana de estreia das competições internacionais.

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Durante os três dias de competições sul-americanas, de terça-feira (07) a quinta-feira (09), a empresa liderou os rankings de audiência tanto no digital quanto na televisão. Só no Pay TV atingiu mais de 6,5 milhões de telespectadores.

Os números de audiência foram impulsionados por partidas envolvendo clubes brasileiros. No dia 7 de abril, o confronto entre Barcelona de Guayaquil e Cruzeiro registrou o maior público da televisão por assinatura, com desempenho 270% superior ao segundo colocado. Entre os programas esportivos do dia, o 'Linha de Passe' se destacou e também liderou o ranking, com índices 314% acima do segundo colocado.

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No dia seguinte, a ESPN transmitiu os confrontos entre Deportivo Cuenca e Santos e Junior Barranquilla e Palmeiras, pela Sul-Americana e Libertadores, respectivamente. Os jogos mantiveram a liderança de audiência da emissora, que superou o concorrente direto em 229% na primeira partida e registrou vantagem de 177% na segunda.

No dia 9 de abril, o cenário foi o mesmo com os jogos entre Botafogo e Caracas, pela Sul-Americana e Platense e Corinthians pela Libertadores. A empresa liderou a Pay TV com quase 4 vezes mais audiência que o segundo colocado do Ranking na partida do Glorioso e também registrou vantagem de 836% sobre o concorrente direto no jogo do Timão.

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ESPN transmitiu Barcelona-EQU x Cruzeiro pela Libertadores (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

Âmbito digital

Fora da televisão o domínio também foi expressivo. Entre os dias 6 e 10 de abril, conteúdos de Libertadores e Sul-Americana somaram 152 milhões de visualizações de vídeo e 5,9 milhões de interações nas redes sociais da ESPN

No YouTube, a cobertura das competições internacionais gerou 5,5 milhões de visualizações, entre transmissões ao vivo, melhores momentos e conteúdos exclusivos. Destaque para a live de pré-jogo da estreia do Corinthians, que alcançou pico de 61 mil usuários simultâneos.

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